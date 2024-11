"TI NISI NORMALAN, TI SI LUD!" Predrag Mijatović otkrio da je razgovarao sa generalnim direktorom Real Madrida

LEGENDA jugoslovenskog fudbala i Real Madrida Predrag Mijatović se još jednom oglasio oko svog angažmana u Partizanu.

Peđa je u intervjuu za "Maksbet sport" otkrio da sada provodi dosta više vremena u Beogradu nego ranije.

- Život mi se nije značajno promenio, dolazim često u Beograd, samo bez pompe. Manje-više prijatno. Dobijam informacije fudbalske i političke, normalno. Imam jako veliku odgovornost, toga sam jako svestan. Imam sreće da mi je supruga Beograđanka. Ajmo zajedno, da vidiš svoje… Začudili su se moji najbliži kako sam se brzo odlučio da budem ovde. Ambiciozan sam. Doživaljavam kao novu mladost, poslovno, fudbalski. Uradiću sve, guraću i sve što treba da podignemo naš Partizan.

Priznao je i da se čuo sa svojim prijateljima iz Real Madrida.

- Španci imaju svoje stvari, prvo te pitaju pod kojim uslovima si došao. Onda ja kažem nula plata, nula sve. Dobro, barem troškove, putovanja? Ne… Ti nisi normalan. To na zapadu ne mogu da shvate. Kakva je situacija u klubu? Imam minus 60 miliona… Ti si lud. Moja misija je da tražim pomoć, podršku. Sad za prelazni rok da nam neko pomogne i da nekog igrača da ostvarimo ciljeve. Nisam razgovarao sa Florentinom, ali jesam sa generalnim direktorom Hoseom Anhelom Sančezom, s kojim sam sarađivao u Realu.

Najavio je i da je teško očekivati da će Partizan dovesti neko pojačanje iz tabora španskog velikana.

- On je moj drugar, operativac, drugi čovek kluba. Od njega očekujem pomoć. Da iskoristimo kontakte. Da spustimo strasti, neće niko iz Reala doći. Nama trebaju kvalitetni igrači, jeftini… Nisu oni daleko od našeg mentaliteta. Imaju i oni to, malo sređeniji sistem možda. Ima i kod njih "je li možemo nekako do kraja juna". Siguran sam da ćemo napraviti dosta pomaka. To je vreme, to je proces. Nećemo imati problema.

