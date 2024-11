"DOK GOD BUDEM MOGAO DA POMOGNEM..." Kapiten Partizana oduševio "grobare"

Kapiten fudbalera Partizana Aleksandar Jovanović izjavio je danas da želi da ostane u redovima "crno-belih" sve dok bude potreban klubu iz Humske.

Partizan se trenutno nalazi na četvrtom mestu na tabeli Superlige Srbije sa 26 bodova iz 12 utakmica. "Crno-beli" su zabeležili šest uzastopnih pobeda u svim takmičenjima.

- U klubu kao što je Partizan najbitniji su rezultati, mi ih trenutno imamo. Ostalo je još sedam-osam utakmica do kraja polusezone. Treba privesti polusezonu kraju, a potom uz sve reforme u klubu planirati dalji tok. Razgovarao sam sa vodećim ljudima, video sam da sportski razmišljaju, da imaju veliku ambiciju. Vreme će pokazati, ali smer u kojem se ide je jako dobar - rekao je Jovanović za Partizanov podkast.

On je na utakmici 14. kola Superlige Srbije protiv TSC-a imao verbalni sukob sa protivničkim fudbalerom Ifetom Đakovcem.

- Ne ponosim se svojom reakcijom, trudim se da dajem primer saigračima i da izgradim poštovanje kod sudija i drugih igrača. Nakon penala ušao sam u gol i uzeo loptu, međutim, u tom momentu ide provokacija i uvreda Đakovca. Kasnije su se izvinili i on i kapiten TSC Nemanja Petrović. Ipak, to ne umanjuje moju ulogu u celom tom haosu. Preterao sam, ali poštovanje mi je na prvom mestu, sve može, i gol i da me bocneš, ali mora da postoji granica. Ne može neko da te vređa bez ikakvog razloga, ne dam na sebe i na ekipu - dodao je golman Partizana.

Jovanović je rekao da planira da se još 7-8 godina bavi fudbalom.

- Biću u Partizanu dok god budem mogao da pomognem klubu i dok god budem mogao da pravim razliku. Ne želim da pravim pritisak ni na sebe ni na klub, ali dok god budem bio potreban Partizanu, biću ovde - istakao je Jovanović.

