VLAHOVIĆ POTVRDIO SJAJNU FORMU: Srbin opet strelac, ali za Juventus je to bilo uzalud

U ODLIČNOJ formi je Dušan Vlahović u poslednje vreme. On je opet uspeo da se upiše u strelce, ali njegov pogodak nije bio dovoljan Juventusu da dođe do trijufa. "Stara dama" je odigrala samo 1:1 protiv Kaljarija u 7. kolu Serije A.

Foto: EPA-EFE/Alessandro Di Marco

Samo 15 minuta bilo je potrebno izabranicima Tijaga Mote da dođu do prednosti. Srbin je bio taj koji je zatresao mrežu rivala, a uradio je to sa bele tačke.

Njemu je ovo bio peti gol na sedam mečeva u prvenstvu, uz to još dva puta je pogodio u Ligi šampiona. Takođe, na poslednje tri utamice pet puta se upisao u strelce.

Bio je domaćin bolji rival, no to rezultatski nije uspeo da materijalizuje. Sve bi verovatno bilo drugačije da je Vlahović bio precizniji u 78. minutu. On je natrčao na odbijenu loptu i iz blizine je poslao pored leve stative.

Juventus je uprkos tome držao sve u svojim rukama, ali Kaljari je rivala šokirao u 88. minutu. Izjednačenje i ispostaviće se veliki bod gostima doneo je Razvan Marin koji je pogodio sa 11 metara.

"Stara dama" je trenutno na trećem mestu na tabeli sa 13 bodova, Kaljari je na 16. poziciji sa šest.

BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.