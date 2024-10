ŠTA TI JE FUDBAL, ŠTA TI JE ŽIVOT! Dušan Vlahović od izgnanika do heroja brže od Useina Bolta

Preporođeni Juventus je obeležio drugo kolo Lige šampiona svojom herojskom partijom u Lajpcigu, gde je sa igračem manje stigao od 1:2 do 3:2, uz dva gola Dušana Vlahovića, dok je konačan rezultat postavio Konseisao posle majstorskog driblinga.

Foto: AP

Brojne su reakcije posle ove utakmice koja će se dugo pamtiti među navijačima Juventusa, a svoj komentar dao je i legendarni as Juventusa i italijanskog fudbala Alesandro Del Pjero. On je posebno pohvalio Vlahovića, i to ne samo zbog igre i golova na ''Red Bul Areni''.

- Bio je savršen, čak i u izjavi posle meča. Pokazuje da želi da nastavi da uči, da se usavršava. Sa ovakvim stavom budućnost za njega može biti samo ružičasta", poručio je Del Pjero, a prenosi ''Skaj sport Italija''.

Bilo je od početka sezone kritika na račun i Juventusa, a posebno našeg Dušana Vlahovića tokom prethodnog meseca kada nije uspevao da pronađe put do protivničke mreže. A onda, sve se promenilo za samo nekoliko dana. Najpre je Juve kao gost proteklog vikenda ubedljivo slavio u Đenovi sa 3:0, uz dva gola ''probuđenog'' Vlahovića, ali to je bio samo uvod u ono što smo sinoć imali prilike da vidimo u Ligi šampiona peotiv Lajpciga, kada je Juventus u prvih deset minuta ostao bez dvojice povređenih igrača, Bremera i Nika Gonzalesa, a u drugom poluvremenu i bez isključenog golmana Di Gregorija, ali je sve to izdržao i sa igračem manje na terenu napravio preokret za pobedu od 3:2, uz još dva gola Dušana Vlahovića!

Foto: AP

Naravno, posle meča pljušte pohvale u italijanskim medijima posle onoga što je Juve prikazao, a ''Gazeta'' je Motine pulene nazvala ''lajpciškim lavovima''.

- U Lajpcigu je Juve ispisao stranicu o kojoj će se dugo pričati. Na meti svih vrsta nedaća, gubili su 2-1 sa desetoricom igrača, izjednačili divnim udarcem Vlahovića i okrenuli još jednim biserom Konseisaa'', piše ''Gazeta'' i dodaje:

- Prvi izleti sudbine: Bremer i Niko Gonzales van terena zbog povreda. Zatim je dvostruka defanzivna amnezija (Gati i Kambijazo) olakšala Šešku lep gol. Juve ne posustaje, 'pije čaj', vraća se na teren i izjednačava Dušanovim šampionskim volejem. Asistencija Kambijasa koji je izbrisao grešku: znak snage. Naivnost Di Gregorija koji dodiruje ruku van terena i biva izbačen. Prilikom slobodnog udarca, Daglas Luiz, koji je upravo ušao, dodiruje loptu rukom: penal za Šeška...

Sa velikim strpljenjem Juve je tolerisao i ovo i sa ogromnim srcem okrenuo na 3-2: pesma Vlahovića i Konseisaa. Perin, Kalulu i Gati predvode herojski i kolektivni otpor. Nazvaće ih 'lajpciškim lavovima''.

Foto: AP

Na kraju, zaključak:

- U ovoj patnji rođen je Juventus Tijaga Mote koji je sa desetoricom igrača pokazao hrabrost držeći Mekenija na beku, umesto da ubaci defanzivca i upravljao je ekipom do savršenstva.

Rođen je Fađolijev Juve, najbolji meč u njegovoj karijeri, tehnički lider koji je nedostajao, Vlahovićev Juve je rođen, nikad tako samouveren. Možda ćemo jednog dana pričati o prekretnici u Lajpcigu'', piše italijanska ''Gazeta''.

Šta ti je fudbal, šta ti je život, od heroja do tragičara i obrnuto je put kojim se stiže u sekundi, a naročito ako se zovete Dušan Vlahović. Srbin je fudbalski Usein Bolt...

