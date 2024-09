"NE ŽELIM DA VAS LAŽEM" Pomoćni trener Denvera o Pešiću: Razgovarao bih ponovo sa Karijem

VAŽAN šraf u reprezentaciji Srbije, ali i Denveru, Nikole Jokića, je Ognjen Stojaković, koji je bio gost u"DNVR Nuggets" podkastu. Tamo je govorio i o našoj nacionalnoj selekciji.

Pomoćni trener Nagetsa je otkrio kakvi su odnosi u nacionalnom timu, kako komuniciraju ljudi međusobno.

- Znate, kao kada se družimo i gradimo bliske odnose, prijateljske odnose. Čak i sada imamo svoju grupu. Pišemo jedni drugima, delimo sve te smešne slike i šale, znate, to je kao porodica. Možda sam trebao pogledati program - rekao je Stojaković.

Istakao je da je ugovor istakao Pešiću i Tarlaću, pa se čeka da se izabere predsednik da bi se znali naredni koraci.

- Mislim, to je nešto što, znate, kao što je njegov ugovor istekao ili je istekao ugovor generalnog menadžera Tarlaća. Dakle, svi znamo da će se to desiti, znate, sada je kao, videćemo koji je sledeći korak. Naša asocijacija treba da izabere novog predsednika, a zatim novi predsednik treba da izabere novog selektora i tako dalje. To je proces, znate, videćemo - objasnio je dodatno.

Ne zna detalje oko biranja novog predsednika, ali je siguran da želi kontinuitet i Pešića da bude deo cele priče.

- Iskreno, ne želim da vam lažem. Ne znam detalje o tome, ali iz mog ugla, ono u šta čvrsto verujem je kontinuitet. Mislim da je to najvažnija stvar, a kontinuitet je nešto na čemu, kao mala zemlja, Srbija ima samo 7 miliona ljudi, moramo graditi. U poslednje dve godine izgradili smo dobar sistem. U suštini smo obnovili tu kulturu reprezentacije, nešto po čemu smo bili poznati, zar ne? I mislim da je kontinuitet najvažnija stvar. Dakle, ako moram nešto da kažem ovde zvanično, ako novi predsednik dođe, da sam na njegovom mestu, verovatno bih opet razgovarao sa trenerom Pešićem i pokušao da nađem način da ga zadržimo u košarci ili kao selektora, ili da jednostavno gradimo na onome što već funkcioniše - zaključio je Stojaković temu.

