"NIGDE NISAM VIDEO TOLIKO MRŽNJE!" Mrkela o skandalu huligana: Povređena je i devojčica od 10 godina

Crvena zvezda je savladala kragujevački Radnički u prvenstvenom meču igranom u Milanovcu, a taj trijumf aktuelnog šampiona su u drugi plan bacili navijači iz Kragujevca skandaloznim ponašanjem.

FOTO: FK Crvena zvezda

Podsetimo, na početku susreta, sa zapadne tribine - gde su bili smešteni navijači Radničkog, prvo je čvrstim predmetom pogođen korejski fudbaler Jong Vu Seol.

Na kraju prvog poluvremena navijači Radničkog su petardama zasuli Vanju Drkušića koji je umalo jednom od njih pogođen u glavu.

Slovenački reprezentativac nije se vraćao na teren, završio je ranije utakmicu, a povod je upravo bila povreda zbog petarde.

No, tu nije kraj. Izgrednici su i ložu Zvezde zasuli topovskim udarima, a povredu je zadobio Mitar Mrkela, sportski direktor Crvene zvezde.

Povreda koju je Mitar Mrkela zadobio od topovskog udara ubačenog u ložu Zvezde / FOTO: FK Crvena zvezda

Tom prilikom povređen je i Nebojša Milojević koji je sličnu povredu zadobio na stomaku.

Mitar Mrkela je dan posle ovog skandala reagovao sledećim saopštenjem koje prenosimo u celosti:

- Zgrožen sam onim što se dešavalo u Gornjem Milanovcu i situacijom u kojoj se našla Crvena zvezda. Vođa kluba, a očigledno i navijača je veliki dramaturg, Feđa Dudić koji je sedeo na klupi i očigledno odatle, od početka, konstantno i besprimerno vršio pritisak. Video sam njegovu izjavu da neće da priča o utakmici. Je l' to on neće o tome što mu ekipa nijednom nije šutnula u okvir gola pa ni teoretski nije mogla da pobedi ili o tome što su njegovi navijači topovskim udarom izbacili iz igre Zvezdinog štopera, na isti način povredili pomoćnog trenera ili bombardovali Zvezdinu ložu topovskim udarima, gde sam ja izvukao najdeblji kraj? U toj loži je bila i devojčica od 10 godina, koja je tim udarima povređena. Ili neće o tome da na onakvom terenu nije moguće ni igrati fudbal. Zvezda sve češće nailazi na ogromne količine mržnje uperene iz Radničkog i o tome više ne može da se ćuti. Razumem mržnju njihove navijačke grupe prema našim "delijama", svi znaju dobro zbog čega, ali ne razumem da nas rukovodstvo i trener dočekaju sa toliko mržnje. Nigde i nikada nisam video tu količinu mržnje, ne sportskog rivaliteta, nego baš mržnje i kompleksa. Dočekani smo kao u Đakovicu da smo došli. Neko nešto mora da uradi po tom pitanju, jer vidim da su i sudiju pogodili flašom i misle da će im i to proći. A onda posle svega dođu i daju dvosmislene poruke. Samo Dudić zaboravlja kako je slavno ispao od Mornara iz Bara, trenutno poslednjeg, desetog tima crnogorske lige, ali bi Zvezdu da ponizi, ponavljam, bez šuta na gol. Nigde gostoprimstva, poklona ili bar spiker da čestita Zvezdi Ligu šampiona. Pa, oni su igrali Evropu pre svega zahvaljujući našim rezultatima. Ipak, mržnja izbija iz njih. To već jednom mora da se promeni i zbog toga neću više da ćutim - istakao je sportski direktor FK Crvena zvezda Mitar Mrkela.

