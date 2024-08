MOTA ODMAH PREDUZIMA RADIKALNE REZOVE: Trener Juventusa precrtao jednu od zvezda tima

Trener Juventusa Tijago Mota potvrdio je danas da u novoj sezoni ne računa na fudbalera torinskog kluba Federika Kijezu, prenose danas italijanski mediji.

Mota je pre dva meseca preuzeo Juventus, a već tada je najavio da ne računa na italijanskog reprezentativca, koji ima ugovor sa torinskim klubom do juna 2025. godine.

Pojedini italijanski mediji su objavili da je novi trener Juventusa navodno promenio mišljenje i da želi da vrati Kijezu u tim.

- Razgovarali smo. To je dokaz poštovanja, koje imam prema svima. Transparentnost, to je način na koji komuniciram sa svojim igračima. Naš stav o Kijezi se nije promenio. On nije deo naših planova - rekao je Mota.

Italijanski mediji navode da Juventus trenutno ima nekoliko ponuda za Kijezu, koji je prošle sezone odigrao 37 utakmica za torinski klub i postigao je 10 golova.

Juventus će u ponedeljak u prvom kolu Serije A na svom terenu dočekati Komo.

