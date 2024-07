BORJAN SE EMOTIVNO OPROSTIO OD ZVEZDE: Nijedna reč nije dovoljno jaka da opišem ljubam prema crveno-belima!

PRE nekoliko dana rastali su se Crvena zvezda i Milan Borjan. Iskusni golman koji je bio sinonim za uspehe crveno-belih poslenjih godina orpostio se od kluba.

FOTO: FK Crvena zvezda

Ovaj 37-godišnjak je to uradio putem Instagrama. On se zahvalio svima u klubu, posebno je istakao navijače. U timu sa stadiona "Rajko Mitić" je proveo šest godina.

- Morao sam da pustim malo vremena da prođe, kako bi emocije koje su prejake mogle da se stabilizuju i kako bih mogao da napišem poneku reč koja nikada neće biti jaka da opiše moju ljubav prema Crvenoj zvezdi. Crvenoj zvezdi sa svim ljudima koji je čine: saigrači, treneri, uprava, ljudi koji se bave održavanjem, kuvarice, higijeničarke i naravno nasa najveća snaga, navijači koji svim srcem osećaju i vole ovaj grb do koske! Trudio sam se oduvek da za svakoga imam lepu reč, razumevanja i vremena da podelim i radost i tugu. Radost sam umnožavao deljenjem, a probleme rešavao u tišini. Trudio sam se da budem stub na koji su svi mogli da se oslone i kako sam srce ostavljao na terenu, tako sam naučen da dajem sebe u svakom segmentu života podjednako i Zvezdi i svojoj porodici.

Najsrećniji sam jer je moj sin ponosan na mene, vidim to, a da još nije ni svestan veličine uspeha i istorije koju je ispisao njegov otac sa Crvenom zvezdom. Od svog rođenja moj sin šest puta je podigao pehar sa Zvezdom i sedmi put u Slovačkoj. Verujem da ću biti uzor kojem može da teži i da sam njegovo detinjstvo ispunio radošću i srećom sa Crvenom zvezdom, koja mu je sve. Raduje me i to što sam se trudio da obradujem i usrećim svu decu. Mnogo deca su dolazila iz komšiluka, ali i sa Kosova, iz dijaspore, putovali po celu noć da me zagrle i presrećan što sam imao priliku da ulepšam njihovo detinjstvo.

U mom srcu je uvek bilo i ima dovoljno mesta za sve. Suvišno je govoriti o uspesima i rezultatima koje smo napravili. Šest titula, tri duple krune, šest godina Evrope... Trudio sam se da branim i ono što je delovalo da se odbraniti ne može i suvišno je govoriti o emocijama sa kojima se borim, koje su me ophrvale... Dovoljno je videti da mi je bilo potrebno nekoliko dana da se ohrabrim i javno progovorim o odlasku iz Zvezde, ali sve što je lepo ima kraj... Znam da sam mogao još mnogo da dam Crvenoj zvezdi, ali važno je da čovek vidi kada je vreme da ide dalje.

Srećan sam jer znam da sam ostavio svoje saigrače u dobrim rukama i u dobrom raspoloženju, navijače sa dobrim timom, i Crvenu zvezdu u nizu ispisivanja novih uspeha. Znam da će sve biti dobro i spreman sam da u nekom novom klubu svojim odbranama donesem nove uspehe. Hvala mojim saigračima, trenerima, upravi, svim ljudima koji su zaposleni u Crvenoj zvezdi na šest nezaboravnih godina. Posebno hvala navijačima koji su mi uvek bili vetar u leđa, zbog kojih sam želeo i borio se i kada nisam imao snage. Uvekm sam nosio veliku dozu odgovornosti baš zbog vas kojima se Zvezda sve. Sa vama ovo putovanje će biti zauvek zapisano, ne samo u istoriji već i u mom srcu. Hvala vam, zavek Zvezdin vojnik, Milan Borjan - napisao je na Instagramu nekadašnji kapiten Crvene zvezde.

Borjan je sa Zvezdom osvojio šest titula prvaka Srbije, kao i tri Kupa. Takođe, igrao je sa crveno-belima u dve grupne faze Lige šampiona.

