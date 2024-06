POVRATAK U RADNIČKI: Bivši kapiten seo na klupu Nišlija

FUDBALSKI klub Radnički iz Niša potpisao je dvogodišnji ugovor sa trenerom Nikolom Drinčićem.

FOTO: FK Radnički

Nekadašnji igrač ovog tima vratio se na "Čair", ali u drugačijoj ulozi. Kako je Drinčić istakao nakon potpisivanja ugovora ciljevi ekipe sa juga Srbije oduvek su bili i ostali najviši.

- Dobio sam ogromnu šansu da budem trener u Superligi u jednom velikom klubu kakav je Radnički, sa bogatom istorijom i tradicijom. Verujem u sebe, zato sam prihvatio ovaj izazov, naravno i odgovornost, sve što ide uz to, i neću tražiti alibi. Znam zašto sam došao i verujem da svi zajedno možemo da napravimo jedan pomak. Želeo bih da istaknem da sigurno moja ambicija nije da budem deseti na tabeli, svakako da je moj cilj da probamo da izađemo u Evropu. Da prvi deo pokušamo da iskoristimo najbolje moguće, budemo u gornjem, plej-of, delu i da napadnemo Evropu. Mogu da kažem da ću dati sve od sebe kako bi klub ostvario dobre rezultat - rekao je novi šef stručnog štaba Nikola Drinčić.

Nikola Drinčić/FOTO: FK Radnički

Mladi strateg iza sebe ima bogatu igračku karijeru u kojoj je nosio i dres Radničkog. Tada je sa kapitenskom trakom oko ruke vodio niški klub do vicešampionske pozicije, a u nekoliko navrata imao je i tu čast da mu skandira ceo stadion.

– Ovo je sada jedna sasvim nova uloga, gde ja neću zavisti samo od sebe. Prelepa su to sećanja, isti je i osećaj kada vam navijači skandiraju, pogotovo što to puno igrača sa strane nije doživelo. Proveo sam prelepih godinu dana na "Čairu", bili smo vicešampioni, zaista me lepe uspomene vežu za Niš. I rezultatski je bila bolja situacija, sada je drugačija, ali ja ću se potruditi da to promenimo. Pratio sam Radnički sve vreme i ono što sam video je da nema mnogo publike, mada je tako generalno svuda u Srbiji, u moje vreme je bilo drugačije. Stadion je akustičan i kada dođe na primer pet ili sedam hiljada ljudi ambijent je sjajan. Treba dobrim igrama povratiti tu veru kod publike i da svi zajedno napravimo nešto dobro za klub i grad Niš. Ljudi ovde vole fudbal i treba da navijaju za svoj klub.

Novom treneru Nišlija ovo će biti debi na superligaškoj sceni.

- Isti ljudi koji su me doveli u klub kao igrača, su me i sada angažovali. O njima mogu da kažem sve najbolje i da im se zahvalim na ukazanom poverenju. Zaista imam samo reči hvale za sve, od prvog čovek kluba, predsednika, direktora. Rekao sam svima kada sam došao takav sam čovek da neću tražiti alibi. Ja jesam početnik, ali kad-tad čovek mora da krene, tako gledam na to i ne bojim se ničega - istakao je Drinčić.

Podsetimo, Radnički je sezonu 2023/2024 okončao na 12. mestu na tabeli sa 41 bodom, imao je samo jedan više od Javora koji je završio u baražu.

