BANDOVIĆ PRED MEČ SEZONE: "Ovo je najvažnija utakmica za nas!"

Fudbaleri Vojvodine igraju protiv ekipe Čukaričkog u okviru 28. kola Superlige Srbije, a pred meč govorio je strateg novosadskog kluba Božidar Bandović.

Ovo će biti prilika za peti trijumf u nizu za ekipu Vojvodine, koji može biti vrlo značajan u borbi za peto mesto koje vodi u Evropu.

- Posle ove četiri uzastopne pobede, u kojima je ekipa igrala veoma dobro i podigla samopouzdanje, očekuje nas teška utakmica protiv tima koji je individualno i timski veoma opasan. Ali igramo pred našim navijačima, na našem stadionu i obećavam da ćemo dati sve od sebe i uz pomoć sa tribina pokušati da dođemo do nove pobede. Treba da budemo opet disciplinovani i fokusirani do samog kraja. Neće biti lako, ali verujem u svoj tim i svoje igrače, posebno ako ponovimo sve dobre stvari iz prethodnih utakmica - rekao je Bandović.

Dodao je i da razmišlja samo o sledećoj utakmici, a ne i o Kupu.

- Čukarički je direktan konkurent, znamo da su nam rivali i u Kupu Srbije, ali nama je trenutno najvažnija sledeća utakmica. Ne razmišljamo ni o vikendu ni o duelu u Kupu. Ovo je prvenstvena utakmica i fokusirani smo samo na tri boda. Ima još mnogo utakmica da se igra. Znate i vi sami da su nas mnogi otpisali kada smo tri utakmice remizirali, a mi smo igrali dobro i imali atmosferu i to je došlo na naplatu. Imamo još tri meča do kraja i plej-of, tako da idemo korak po korak, najvažnije je da pobedimo sledeću i svaku narednu utakmicu. Na kraju ćemo dobiti što zaslužujemo, ali ovo nije ključna utakmica, jer imamo još mnogo da igramo do kraja sezone. Naravno da ćemo učiniti sve da dođemo do pete uzastopne pobede - istakao je Bandović.

Utakmica je na programu u utorak, od 18 časova, na stadionu "Karađorđe".

