"ZNAO SAM DA ĆU ŽIVETI DUŽE OD SINA": Bolna priča Predraga Mijatovića koja tera suze na oči

JEDAN od najboljih napadača na ovim prostorima, Predrag Mijatović imao je dosta uspeha u karijeri, ali je njegov život obeležila tragična priča, on je 2009. godine izgubio sina.

Andrej Mijatović rođen je sa cerebralnom paralizom, a kasnije je oboleo od Hidrocefalitisa, te je najbitniju bitku života izgubio sa samo 14 godina.

Gostujući u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi" na televiziji "K1" govorio je o bolnom periodu u životu.

- Znao sam da je sin loše i da ću živeti duže od njega. Pričaš sa doktorima, pa ga vodiš ovamo, onamo, pa shvatiš da su te prognoze koje su mi doktori davali za njega pogrešne. Rekli su da će živeti sedam godina, pa prođe sedma, osma, deveta... Umro je sa 14. Shvatio sam da je fenomen jer je živeo duplo duže od svih prognoza. Fenomen je, idol. Pripremaš se ceo život, ali je teško. Ideš nekom putanjom i ja sam taj koji ide i ne obraća pažnju na komentare. I ne zaustavljam se. Pitaju me, zašto, to je okrutno? A ja se vodim time da je to filozofija da mogu da prođem tim putem i vratim se, a iako je nekad surovo - tako vaspitavam i svoju decu - poručio je Mijatović.

Legendarni reprezentativac Jugoslavije i nekadašnji as Partizana, Valensije, Real Madrida i Fjorentine je otkrio kako se osećao posle gubitka sina:

- Uh, bilo bi mnogo lakše da tako nije bilo iz ugla roditelja. Ipak, životno, koliko god da je to tragedija, to je nešto neverovatno. Ima još jedna neverovatna stvar, sad mogu da pričam o tome normalno. Ja sam tih godina bio jako popularna ličnost. Svaki put kad sam pomislio, a to pomisle mladi ljudi kad dožive uspeh, da sam dasa i čudo, sin je dobijao krize. To je neverovatno. Sećam se, prolazi mi kroz glavu... Iz Madrida moram hitno u Valensiju, u Madridu mu klima nije odgovarala, pa vozim 370 kilometara i stignem tamo i pita me doktor Rafa kakvo je vreme bilo usput. Ja se zapitam i kažem ne znam. To su tri sata vožnje, a ja nemam pojma. Kad vidiš te druge roditelje u čekaonici i njihovu muku, shvatiš da si ti jedna nula. Imaš samo jednu olakšavajuću okolnost da imaš finansijsku korist i da imaš privilegije da ti doktori objasne sve što pitaš. To oni ne mogu. Sve ostalo je isto... otkrio je nekadašnji fudbaler.

