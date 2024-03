OGLASIO SE SUDIJSKI EKSPERT! Evo zbog čega nije bio "sviran" penal za Partizan

Fudbaleri Partizana od sinoć više nisu lideri Super lige Srbije.

FOTO: N. Paraušić

Crno-beli su u 25. kolu šampionata poraženi u Humskoj od Napretka iz Kruševca sa 1:0, što je iskoristila Crvena zvezda i trijumfom u Nišu nad Radničkim rezultatom 2:0 zasela na prvu poziciju sa dva boda više od "večitog" rivala.

Nakon meča trener Partizana Igor Duljaj nije želeo da direktno govori o suđenju, simpatizeri crno-belih pokazali šta misle o odlukama arbitara tako što su polupali stakla u sudijskoj svlačionici, a ono što je najviše razbesnelo jeste nedosuđen penal nad Nemanjom Nikolićem u 69. minutu.

Istrčao je napadač crno-belih ispred golmana Kruševljana Vladimira Savića, došlo je do sudara, ali je glavni sudija meča Nikola Radaković ostao nem, a njegova odluka potvrđena je i iz VAR sobe.

Da je ispravno postupio smatra i sudijski ekspert Raka Đurović.

"Ko hoće da shvati, situacija je vrlo jednostavna. Lopta je ubačena u prostor, napadač Partizana je krenuo na tu loptu, ali i golman. Taj kontakt se dogodio u kaznenom prostoru, napadač jedva da je stigao do lopte i da je udari vrhom kopačke i onda je loptu posle toga udario golman, mi to računamo kao odbranu golmana, on je poslednji igrao loptom, a onda je došlo do sudara.

Ne može nikako u toj situaciji da bude penal, ako golman na ispravan način odnese loptu i posle dođe do sudara. On je taj koji je poslednji igrao loptom i tu nema penala. Kada na ispravan način odnesete loptu, nad vama je prekršaj. Da je ovde sklonjena lopta i da golman nije igrao loptom, onda bi bio klasičan penal. Zabunu je najviše stvorio sudar", detaljno je obrazložio on za "Telegraf".

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.