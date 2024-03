SLAVLJE NA MARAKANI: Tiktok nalog FK Crvena zvezda najjača sportska društvena mreža na Balkanu

Fudbalski klub Crvena zvezda zabeležio je 800.000 pratilaca na zvaničnom Tiktok profilu, čime je postao klub sa najvećim brojem pratilaca na toj mreži na Balkanu, objavljeno je danas na sajtu kluba.

Foto: Printskrin/Arena sport

Zvanični nalog FK Crvena zvezda na društvenoj mreži Tiktok otvoren je 2019. godine, čime su "crveno-beli" postali jedan od prva četiri evropska kluba sa otvorenim profilom, dodaje se u objavi.

Kako je objavljeno na klupskom sajtu, "kreativnost i zanimljiv sadržaj doveli su do toga da profil eksponencijalno raste i da za manje od pet godina stigne do 800 hiljada pratilaca, uz uverenje da će uskoro doći i do milion pratilaca".

Dodaje se da je profil u martu 2021. godine dobio i verifikaciju, a posebno se ističe da profil ima i 24 miliona lajkova u ovom trenutku.

