MUKE POSLE DERBIJA: Trener Partizana u problemima pred gostovanje Napretka

SLAĐI bod iz derbija sa stadiona "Rajko Jitić" u Humsku je poneo Partizan. Pritiskao je večiti rival, napravio opsadu Jovanovićevog sa igračem više na terenu. Još par sati će u mislima svih partizanovaca biti neopravdano isključenje Severine, gol Saldanje, majstorija Kalulua, vođstvo od 2:1 i pola sata drame u kojoj je na kraju, zbog svega viđenog, osvojen veliki bod.

FOTO: FK Partizan

Toliki da je zadržao "parni valjak" na čeku tabele čak i pred današnje gostovanje kruševačkog Napretka. Utakmica počinje u 16:55, a trener Igor Duljaj je ovaj duel najavio na svoj način, pričajući o glavnoj boljci svog tima: prekid igre i lopte koje doleću u peterac...

- To je moja krivica i odgovornost, to moramo da ispravimo i radićemo na tome. Partizan igrača napadački, to smo pokazali i protiv Crvene zvezde. Bez obzira što smo imali tri, četiri šuta u okvir, ona dva gola postignuta su na evropskom nivou. Može da se očekuje da će Partizan od prvog zvižduka igrati napadački protiv Napretka - kaže Duljaj.

Kako ćeto da izgleda stvarno na terenu, veliko je pitanje, ali Duljaja i navijače Partizana brine sastav tima za današnju utakmicu sa Kruševljanima.

- Pod znakom pitanja je Marković. Saldanja neće biti u protokolu, jedva je odigrao derbi, Zahid duže vreme vuče probleme. Suspendovan je i Severina, veliku posekotinu zaradio je i Kovačević. Ostaje konačna reč doktora. Nikad neću tražiti neko da igra na silu. Predstoji nam jedna od najtežih utakmica. Da se vratimo u blisku prošlost. Na početku priprema mnogi nam nisu davali šanse da ćemo biti na prvom mestu. Prognozirali su treću, četvrtu poziciju. Razmišljam, ipak, od danas do sutra i to je činjenica. I dalje gledamo ka prvoj narednoj utakmici. Pogubno bi bilo da Partizan ostane bez Evrope i finansijske injekcije - dodao je Duljaj.

Crno-beli ponovo neće imati podršku najvernijih navijača sa južne tribine. U goste usred srede dolazi rival sa trenerom Vladimirom Gaćinovićem koji i sa Napretkom pravi rezultate koji su pozitivno iznenađenje, pa u Humskoj sa strahopoštovanjem dočekuju svog današnjeg rivala.

Navijači, dođite ! UPRAVA Partizana je odlučila da navijače za današnji meč sa Naretkom časti besplatnim ulazom na tribine. Igor Duljaj ima poruku za njih. - Istok i zapad moraju da budu puni. Hvala i klubu što je otvorio kapije za navijače. Verujem da će navijači prepoznati trenutak. Pokazali su koliko im je stalo do kluba i navijača. Verujem da ćemo uz podršku navijača upisati pobedu. Znam da je termin nezgodan, radi se do pet popodne, zato molim navijače da nam pomognu, oni su naša brana

