CEO SVET IM SE SMEJE: Urnebesan snimak iz Hrvatske širi se planetom brže od bilo čega (VIDEO)

Hrvatska je danas u centru pažnje ljubitelja fudbala.

Epa / JOHANNA KANNASMAA

Sa pravom, imajući u vidu šta se desilo na meču drugoligaša Kroacija Zmijavci - Zrinjski Osječko.





Zbog obilnih padavina, a "nestašice" trave na terenu, gotovo da i nije mogao da se igra fudbal, jer je teren bio u takvom stanju da je snimak koji sledi jedan portal iz BiH opisao rečima: "Šta je ovo ljudi moji, ovdje bi i bikovima zabranili da hodaju".





Blata je bilo toliko da bi i saobraćaj zastao, a ne lopta, no posebno je zanimljivo bilo u finišu. Najpre su gosti u 90. minutu propustili zicer, a onda je na drugoj strani terena dosuđen penal za domaće. Klop je bio zaslužan za to (ne Jirgen, on ima nedovršena posla u Liverpulu), već oboreni igrač Zrinjskog i, zbog prekršaja Jajala, sudija je pokazao na belu tačku. Zapravo...





Bele tačke (odavno) nije bilo, pa su se fudbaleri prilično mučili da je nađu, a kad već nisu uspeli, rukama su stvorili prostor za koji su se akteri usaglasili da "mora biti da je tu negde mesto odakle se izvodi jedaaesterac".









Pogledajte i sami snimak koji se širi internetom brže od bilo koje današnje sportske vesti:

Što se tabele tiče, Zrinjski je i dalje lider - ima 51 bod, Šibenik ima 46, dok je Vukovar na 41, a samo jedan tim ide u HNL.

Nije ovo prvi put da se svet smeje sceni iz Hrvatske

"Čekaj... Šta?!" napisali su administratori stranice u opisu fudbalskog snimka iz Hrvatske koji je mnoge nasmejao krajem 2021. godine.

Popularna fudbalska internet stranica "433", koju je na Instagramu tada pratilo 44,5 miliona ljudi, objavila je u decembru 2021. neobičnu situaciju koja se dogodila u našem komšiluku.

Naime, na utakmici između Dugopolja i Varaždina domaći igrač Ivan Ćubelić sve je odlično uradio: prošao je obranu Varaždina i golmana i samo je trebalo da pošalje loptu u praznu mrežu. Ali...





Lopta posle njegovog udarca nije prešla gol-liniju, jer ju je blato zaustavilo nadomak cilja.

Sada, tri godine i tri i po meseca kasnije, opet je jedno "živo fudbalsko blato" iz Hrvatske postalo razlog za smeh širom sveta.





BONUS SADRŽAJ

: Crnogorske olimpijske igre - takmičenje u lenjosti

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.