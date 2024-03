"NEĆU DA PRUŽAM RUKU LJUDIMA ČIJE SU RUKE PRLJAVE": Nikola Trajković za "Novosti" o razlozima zbog kojih napušta srpski fudbal

Srpski fudbal doživeo je juče novi potres. Nakon poraza Radničkog na gostovanju direktnom konkurentu za opstanak, Železničaru iz Pančeva, Radnički iz Niša ostao je bez trenera, Nikola Trajković je po drugi put odlučio da napusti Niš, a ovoga puta, tvrdi, odlazi iz srpskog fudbala.

FOTO: A. Ilić

Trajković je nakon duela u Pančevu mnoge iznenadio. Imao je Radnički prednost 2:1, na kraju je izgubio 3:2, a Nišlije su bile nezadovoljne pojedinim sudijskim odlukama.

Ceh je ponovo platio trener Radničkog, koji je putem glasila kluba obavestio javnost da odlazi sa Čaira.

Kada su se glave malo ohladile, redakcija portala "Novosti" pozvala je Trajkovića, kako bi javnosti detaljnije pojasnio svoju odluku.

Vi ste već treći put u Radničkom, prvo kao pomoćnik Radoslava Bataka, pa dva puta samostalno, šta se to promenilo u domaćem fudbalu što vas je sada pogodilo i razočaralo?

- Nije se promenilo ništa, iako se nešto promenilo, promenilo se na gore. Sa druge strane radio sam u inostranstvu. Video sam šta znači jedna utakmica. To je spektakl, puni stadioni. Nema aktera koji su dovedeni da kroje rezultat. Šta pružiš to dobiješ rezultatski. To vraća publiku na stadione. Meni se čini da svi moramo da napravimo korak unapred da fudbal krene. Mi treneri da se više edukujemo da imamo prijateljski odnos između nas, da igramo na gol više. Da igrači dobiju mogućnost da pokažu svoj potencijal na terenu i da niko sa strane ne kroji rezultat. Mislim da toga nema, mislim da, i dalje stojimo u mestu. Ja sam totalno nebitan: Ja sam trener početnik. Nebitno je gde ću ja da budem. LIčno mislim da mi to ne treba, ne moram da budem tu, imam mogućnost da radim u inostranstvu pričam četiri jezika i na četiri jezika mogu da volim klub. Ne treba mi to u životu, ako već želim da radim u fudbalu, želim da radim tamo gde se vrednuju trud i zalaganje.

Odlučili ste da napustite srpski fudbal, rekavši da: "Ne želite više da budete deo mulja", na šta konkretno mislite?

- Nemam problem da pružim ruku svakome ko je pošteno dobio utakmicu. Svakome ko je napravio i grešku, jer svi grešimo, posebno ako nije bilo namerno. Ali da pružite ruku nekim akterima koji su svesno došli da odrade neke, da kažem, tuđe zadatke, onda vi ulazite u to da ste deo tog sistema, a ja to ne želim da budem. Ne želim da pružam ruku ljudima čije su ruke prljave.

Da li ste razgovarali sa članovima uprave?

- Razgovarali smo pre nego što sam doneo odluku. Donekle me razumeju, i oni su videli o čemu se tu radi. Shvatili su moju odluku, znaju da živim u inostranstvu. Pretpostavljaju da je tamo bolje i razumeju da neko želi da radi u drugom sistemu.

Kakve su reakcije navijača i vaših kolega nakon vašeg medijskog istupa?

- To je moja odluka, ne mislim da je istup, stojim iza nje. Ne želim da radim u srpskom fudbalu ako će on na ovaj način da tapka u mestu. Voleo bih da budem deo srpskog fudbala koji ide napred, ne da tapka u mestu da ja budem deo toga. Bolje onda da se ne bavim fudbalom, nego nečim drugim. Hvala Bogu nisam primoran, razumem neke kolege koje nemaju druge mogućnosti i moraju da ostanu ovde, ja ne moram i zahvalan sam Bogu na tome. Dobio sam podršku velikog broja ljudi koji shvataju i osetili su na svojoj koži stvari koje se dešavaju u našem fudbalu. Dosta veliki broj fudbalskih radnika, ne bih da ih imenujem, da ne upadnu u neki problem, znaju da je to tako.

Aleksandar Ilić

Vidite li recept za boljitak srpskog fudbala?

- Recept za boljitak srpskog fudbala je da pređe u sportsko nadmetanje. Da odluče akteri na terenu, da nije tragično ako se izgubi meč i titula. Nije tragedija ako se ispadne iz lige. Samo na taj način vratiće se publika. Mislim da se zbog njih igra fudbal. Jedna Valerenga je ispala, kao jedan od najvećih klubova u Norveškoj, u drugu ligu. Rekli su "pravili smo greške, koštale su nas. Moramo da idemo dalje, cilj nam je da se vratimo u prvu ligu", niko nije morao da im pomaže, nema tragičnog epiloga. Pošteno se igralo, izgubili su baraž meč. Da bi naš fudbal krenuo na gore, treba da se vrati u okvire sporta. Nekada izgubite ako ste bolji, dobijete ako ste lošiji, bitno je da nema spoljnih faktora, to odvraća publiku sa tribina, zaključio je Nikola Trajković.

