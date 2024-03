MARKO PEROVIĆ, NEKADAŠNJI AS CRVENO-BELIH, OČEKUJE DOBAR DERBI I NE SUMNJA U POBEDU DOMAĆINA: Zvedin adut je Milojević

NAJJAČI adut Crvene zvezde u sutrašnjem 172. derbiju sa Partizanom je njen trener Vladan Milojević. To je mišljenje Marka Perovića (40), bivšeg asa crveno-belih, koji u svojoj igračkoj karijeri nije izgubio nijedan od 11 okršaja sa crno-belima, a "delije" će se uvek rado sećati i njegovog evrogola u 125. okršaju večitih, kada je posle solo prodora poslao Alberta Nađa "po burek" i smestio loptu u same raklje.

- I naši navijači i mi bivši igrači živimo za tu utakmicu protiv Partizana. Očekivanja zvezdaša, pogotovo kada se igra na "Marakani" su uvek da njihov tim pobedi, a sada je trijumf mnogo potreban, jer može mnogo toga da reši u trci za titulu. Po mom mišljenju, najveći adut Zvezde sutra će biti trener Vladan Milojević. Zimus je promenom na klupi ekipa dobila najveće pojačanje. Milojević zna kako se pobeđuje i osvajaju titule, kao naš čovek zna šta je čar derbija, što nijedan stranac ne može da oseti. Mislim i da ume da napravi dobitan miks u kom i stranci i domaći igrači daju svoj maksimum - kaže Marko Perović, u razgovoru za "Novosti".

Ne slaže se sa prognozom da će zbog velike važnosti utakmica biti tvrda, bez lepote.

- Iako je u poslednje vreme bilo dosta takvih mečeva koji nisu lepi za oko, uvek se nadam da će biti odličnog fudbala. Po meni, u derbiju treba da se igra otvoreno, pa neka bolji pobedi. Partizan je u boljoj poziciji na tabeli, želi da vrati titulu posle sedam godina. Neće komšije biti pod pritiskom, jer nemaju šta da izgube. Ipak, Zvezda sada ima kvalitetniji tim, neka izađe na teren i pokaže to, jer bi ova utakmica mogla da reši i prvaka. Idem na stadion sa sinom Naumom i ćerkom Nevom, nadam se da će biti lepih poteza i da ćemo kao i svi navijači uživati u pravom spektaklu.

Iako stranci vode glavnu reč u dvobojima Zvezde i Partizana, Perović se nada da će ovoga puta u prvi plan iskočiti neki naš mlad igrač.

- U Partizanu je zablistao napadač Baždar. Zvezda ima odlične mlade igrače, žao mi je što zbog povreda neće igrati Lučić i Nedeljković. Smatram da domaći fudbaleri u derbiju imaju mnogo više motiva da se pokažu nego stranci, krećem od sebe. Uvek smo imali sjajne talente, samo je potrebno strpljenje. Stranci su neophodni, najviše da donesu kvalitet kada se igra u Evropi. To što je Zvezda dovela igrača od pet miliona, to je neophodno za Ligu šampiona. Najvažnije je to što trener Milojević pomoću legionara želi da uporedo afirmiše i Zvezdinu "decu".

Šale sa Lolom i partizanovcima

MARKO Perović je već nekoliko godina u trenerskim vodama, do nedavno je bio asistent Aleksandru Jankoviću dok je vodio selekciju Kine. U slobodno vreme "razbija" veliki i mali fudbal, a kada ga vidite kako igra za veterane "Miliocionara", pomislite da je šteta to što je sišao sa velike scene.

- U moje vreme izgubili smo jedan derbi sa 4:2 kada zbog povrede nisam bio u protokolu, pa uvek ima tema da se posle malog fudbala našalim sa Lolom Smiljanićem i ostalim partizanovcima - kaže Perović

