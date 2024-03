KRSTOVIĆ OPET U CENTRU PAŽNJE U ITALIJI: Bivši napadač Zvezde doneo bod Lećeu protiv Frozinonea

FORZINONE i Leće odigrali su meč 27. kola u Seriji A i pobednika nije bilo, pošto je meč završen rezultatom 1:1.

Domaćin je poveo u idealnom trenutku. Valid Čedira je u drugom minutu sudijske nadoknade uspeo da donese prednost svom timu.

Ipak, gosti su u nastavku meča uspeli da dođu do izjednačenja i ispostaviće se boda. Igrao se 61. minut kada je bivši fudbaler Crvene zvezde Nikola Krstović sa bele tačke postigao gol.

Crnogorski reprezentativac se tako šesti put upisao u strelce u najkvalitetnijem rangu italijanskog fudbala.

Frozinone je preko Marka Breskijanija došao do novog pogotka. No, nakon reakcije iz VAR sobe on je poništen zbog ofsajda u kom se našao 24-godišnji vezista.

Ekipa sa stadiona "Benito Stirpe" je sada 16. na tabeli sa 24 boda, jedan više ima Leće i nalazi se na 13. poziciji u Seriji A.

