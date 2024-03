GVRADIOLA PRED DERBI: "Kad on ima loptu, nešto će se desiti"

OVE nedelje od 16.30 u okviru 27. kola Premijer lige igra se čuveni derbi grada Mančestera između Junajteda i Sitija, a pred ovaj duel trener "građana" Pep Gvardiola govorio je o kapitenu Junajteda Brunu Fernandešu.

Tanjug/AP

Španski stručnjak je istakao da je Portugalac možda i najveća opasnost u timu Erika ten Haga.

- On je izuzetan igrač. Posebno mi se dopada ta istrajnost da igra u svakoj utakmici i u svakom takmičenju. Divim mu se zbog toga. Kada on ima loptu, nešto će se desiti. Kroz rekid, kroz vezu sa igračima ispred poput Garnaća, Rašforda… On im je zaista važan igrač – naveo je španski stručnjak.

Podsetimo Mančester siti je trenutno drugi na tabeli sa 59. bodova, četiri manje od vodećeg Liverpula, dok je Junajted na šestoj poziciji sa 44. boda.

