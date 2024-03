DULJAJ PRED ŽELEZNIČAR! Partizanova uvertira za Zvezdu

Trener fudbalera Partizana Igor Duljaj izjavio je pred utakmicu sa ekipom Železničara da sutra očekuje sličnu utakmicu kao što je bila ona u Pančevu u jesenjem delu sezone.

FOTO: M. Vukadinović

Fudbaleri Partizana sutra od 18.30 časova dočekuju ekipu Železničara u utakmici 23. kola Superlige Srbije.

"Još jedna teška utakmica, drugačije su okolnosti zbog terena. I Partizan i Železničar imaju sve neophodne uslove za dobar meč. Raduje me što je rukovodstvo dalo zeleno svetlo za slobodan ulaz navijačima. Železničar se bori za goli život, a mi imamo motiv da nastavimo niz. Imamo sve preduslove za to. Očekujem sličnu utakmicu kao u Pančevu. Sa nama je Marko Jovanović koji je doskoro bio deo kluba iz Pančeva. Imamo nekih kadrovskih problema, kao što znate golman Aleksandar Jovanović zbog kartona neće nastupati", izjavio je Duljaj.

Šef stručnog štaba Partizana dodaje da Saldanja još uvek nije trenirao sa ekipom, dok je Severina u konkurenciji za sutrašnji tim.

"Derbi je tek sledeće nedelje. Saldanja još nije trenirao sa ekipom, moguće da će to danas uraditi, to je nezgodna povreda. Ne smemo da rizikujemo, ukoliko doktor da zeleno svetlo, igraće. To je jedna pukotina koja se pojavila i veoma brzo je sanirana. Radili smo do kasno u noć, svi su radili da se on što pre vrati i stavio bih tačku na to. Biće u konkurenciji za sastav protiv Pančevaca", zaključio je Duljaj.

