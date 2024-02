LUKA UBIJEN NASRED ULICE! Pojavio se jezivi snimak ubistva fudbalera iz Hrvatske (VIDEO)

Mladi hrvatski fudbaler Luka B. ubijen je pre dva dana u Splitu, policija je uhapsila osumnjičenog za ubistvo.

Foto: Printskrin

Splitsko-dalmatinska policija saopštila je da istražuje dve osobe povezane s ubistvom 22-godišnjeg mladića, koji je u noću između petka i subote oko 1.00 na Mažuranićevom šetalištu u Splitu izboden nožem.

Kako javlja Slobodna Dalmacija, muškarac koji je mladića ubo u grudi je 31-godišnji Ante R, a žrtva je fudbaler kluba u blizini Splita.

- Više desetina puta hapšen je zbog tuča, razbojničkih krađa, narušavanje javnog reda i mira, droge... Ma ima toga preko tridesetak slučajeva, a koliko je odležao ne znamo jer nama se čini da nikada nije odlazio s ulice - rekli su za Slobodnu Dalmaciju poznanici počinitelja.

Sada se pojavio i snimak ubistva i to sa prozora zgrade ispred čijeg ulaza je i došlo do zločina. Na njemu se vidi kako osumnjičeni za ubistvo nepomično stoji sa nožem u rukama, a mladić kog je ubo leži pored. Nažalost, momak je na putu do bolnice podlegao povredama.

Luka je bio jedinac i talentovani sportista, član juniorskog tima Mosora pre nego što je pandemija koronavirusa prekinula sportske aktivnosti. Prema rečima njegovog trenera Marina Grčića, Luka je bio uzoran, pristojan i izvanredan mladić, redovan na treningu i sa izuzetnim talentom za mali fudbal.

Ante R. (31), zavisnik sa obimnim dosijeom, sumnjiči se za nanošenje smrtonosne rane mladom fudbaleru. Prema informacijama hrvatskih medija, sukob je nastao zbog odbijanja Luke da preda novac braći zavisnicima. Iako se slučaj ne vodi kao ubistvo iz koristoljublja, ljudi koji poznaju braću ističu da oni žive u lošim uslovima i imaju probleme sa zavisnošću o drogama.

Lekari su 45 minuta bezuspešno pokušavali da reanimiraju Luku nakon što je zadobio tešku ubodnu ranu u predelu desnog prsišta. Nažalost, uprkos svim naporima, Lukin život je ugašen.

