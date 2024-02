MILOJEVIĆ BUDI ŠERIFA: Senegalac najavljuje bolje partije u Zvezdinom dresu

OD Čukaričkog do Čukaričkog, mišljenje navijača Crvene zvezde o napadaču Šerifu Endijajeu, umnogome se promenilo. Korpulentni Senegalac, debitovao je jesenas u dresu crveno-belih u porazu od "brđana" (2:1) na kojem se propisno obrukao i ušao u krizu od koje, činilo se, nema oporavka. Međutim, protiv istog rivala (3:0), nekih pet meseci kasnije, Šerif je pogodio, iznudio penal i najavio mnogo bolje partije u nastavku domaćeg prvenstva.

Pod komandom Baraka Bahara, Endijaje nikako nije uspevao da opravda uložena četiri miliona evra, delovalo je da će vrlo brzo biti kategorisan kao još jedna promašena investicija aktuelnog šampiona. Ali, sa dolaskom Vladana Milojevića na klupu Zvezde, sve se promenilo u Šerifovom slučaju.

Po prvi put otkako je stigao na "Marakanu", vezao je dve uzastopne utakmice na kojima je bio strelac, a i po govoru tela, reklo bi se da ga je ona apatija koja ga je krasila za vreme Baharovog mandata, iščezla. Zasluge za to idu na račun Milojevića koji je pre svega na psihološkom planu pronašao žicu Endijajeu.

- Kada sam prvi put razgovarao sa Šerifom bio je jako utučen. Treba da budete i psiholog, to je možda i najbitnija stvar u današnjem trenerskom poslu. Kao i svaki igrač, on ima kvalitet koji ima i sada samo treba da izvuče svoj maksimum. Ono što ne poseduje, teško da možemo tražimo to od njega. Verujte mi, od prvog dana smo razgovarali otvoreno. Rekao sam mu da verujem u njega kao što verujem u sve ostale - kazao je Milojević posle meča sa Čukaričkim.

Debi još više motiviše DEBITANTSKI nastup u dresu Crvene zvezde, zabeležio je još jedan mladić - Ognjen Mimović. Pokrio je poziciju desnog beka bez većih problema i nada se da će mu susret sa Čukaričkim biti odskočna daska za nastavak sezone. - Mene će ovaj debi motivisati da nastavim da radim još više. Još jednom, san je ostvaren, ali želim da se ustalim u prvom timu, pa i da postignem prvenac, iako to možda nije karakteristično za bekove, premda sam kao mlađi igrao u napadu. No, debi za Zvezdu na "Marakani" je nešto najlepše što fudbaler može da poželi - istakao je Mimović za klupski sajt.

Plan da se Endijaje "rehabilituje", počeo je na Kipru gde je Senegalac počeo da daje znake života, a golovima protiv Novog Pazara i Čukaričkog, stavio je treneru do znanja da na njega može da se računa.

- Jako dobro je odradio pripreme, radi dosta za ekipu. Možda se sve to ne vidi od tolikog umora. Kad pogledate njegove rezultate, koliko je pretrčao, koliko trči u sprintu - to je nešto fascinantno. Ali, možda na kraju dođe i do zamora materijala, pa onda nema koncentraciju da postigne gol. Drago mi je što je počeo daje golove, on zna da će uvek imati moje poverenje i poverenje mog stručnog štaba, svih u klubu, i naravno naših navijača - dodao je trener Zvezde.

