POBEDE KOJE VREDE DUPLO VIŠE: Nekoliko svetskih fudbalskih zvezda se vraćali na teren posle teških bolesti

KADA je u 81. minutu finala nedavno odigranog Afričkog kupa nacija Sebastijan Ale postigao pobedonosni gol za reprezentaciju Obalu Slonovače i obezbedio joj pobedu (2:1) i slavu u meču sa Nigerijom, ispisana je zanimljiva strana u istoriji fudbala. Strana koja opisuje na najlepši način kako jedna velika pobeda na sportskom terenu u stvari vredi duplo ili troduplo više.

Jer, ovaj 29-godišnji napadač Borusije Dortmund, rođen i odrastao u Francuskoj, odlučio je da pre manje od dve godine obuče dres selekcije "slonova". Ipak, ono što mu se događalo od 2022, svrstava ga u sportske junake svih vremena. Naime, tada mu je dijagnostikovan rak testisa, sa kojim se borio više od godinu dana. Vratio se zdrav, mentalno jači nego ikada, a sudbina je htela da u velikom finalu, majstorskim pogotkom svojoj naciji donese titulu šampiona Afrike. Bolji dokaz od toga kako je borba za život jača od bilo čega, na ovom svetu ne postoji. Još kada je ta borba začinjena trijumfom, onda je ona još značajnija.

Jedan od poznatijih primera u Evropi je danski fudbaler Kristijan Eriksen. Podsetimo, danski vezista je na utakmici kontinentalnog šampionata 2021. godine nastupajući za svoju selekciju protiv Finske doživeo i preživeo zastoj rada srca. Kolabirao je na terenu, na licu mesta dugo je bio reanimiran, ali je posle duge i teške borbe uspeo da se vrati profesionalnim obavezama, pošto mu je ugrađen defibrilator, i posle Totenhema zaigra za Inter, pa Brentford, dok sada nosi dres slavnog Mančester junajteda. Eriksen će, tako, biti velika opasnost za reprezentaciju Srbije, budući da se nalazimo u istoj grupi EP u Nemačkoj.

Poznat je i slučaj nekadašnjeg argentinskog asa Honasa Gutijereza, kojem je 2013. takođe dijagnostikovan rak. Tada je nosio dres engleskog Njukasla i bio je to šok za njega, porodicu i sve navijače crno-belih.

Pobedio je bolest, ali je pobedio i sumnje svih u klubu, pre svih menadžera Alana Pardjua, koji ga je u tom teškom periodu jednostavno izbrisao iz svih budućih timskih planova.

- Stekao sam utisak da su mislili da ne mogu ponovo da budem isti igrač posle takve bolesti ili da ću imati dugotrajne posledice zbog nje. To mi je izazvalo veliku nevolju, s obzirom na moj naporan rad i posvećenost klubu u prethodnih pet i po godina - izjavio je posle potpunog oporavka Gutijerez.

Kao rezultat svega on je pokrenuo tužbu od dva miliona funti protiv kluba, za diskriminaciju zbog invaliditeta, rekavši da su ga izbacili iz tima zbog njegove borbe sa rakom. I tu je borbu dobio, naravno.

Nekadašnjem bugarskom fudbaleru Stilijanu Petrovu je 2012. dijagnostikovana leukemija. Punih 13 meseci se lečio, a u emotivnoj ispovesti Petrov je skoro kroz suze govorio:

- Moja bolest je došla je niotkuda. Moj fudbal, moji snovi, sve mi je bilo oduzeto. Sve što sam planirao, sve što sam mislio da će se desiti, sve što sam želeo da postignem, nestalo je u jednoj sekundi. Morao sam da se borim za svoj život. Moja bitka je bila da preživim. Borba da i dalje budeš ljudsko biće, i dalje budeš otac, i dalje budeš muž, i dalje budeš neko ko želi da postigne više posle fudbala. Ali nisam mogao. Karijeru sam prekinuo u dresu Aston Vile.

Sjajni holandski fudbaler Arjen Roben je imao samo 20 godina kada je pronašao čvorić na levom testisu i saznao da ima benigni kancer.

Govoreći o svojoj dijagnozi nakon oporavka, Roben je bio više nego iskren:

- Bio sam veoma uplašen. Našao sam kvržicu i otišao kod doktora. Rekao mi je da mi je potrebna operacija. Tada sam morao da čekam rezultate i nisam znao da li će to biti dobra ili loša vest. Čekanje je bilo strašno nekoliko dana. Nisam znao šta će mi se dogoditi. Bilo je to užasno čekanje, a onda sam čuo da su vesti dobre i da je bilo ogromno olakšanje. U to vreme fudbal više nije bio važan - najvažnije je da budeš zdrav i da ti porodica bude zdrava. Fudbal je moj život, ali zdravlje moje porodice je najvažnija stvar na svetu.

Kasnije levonogi dribler je postao jedan od najboljih fudbalera sveta, koji blistao kako u dresu Bajerna, tako i nastupajući za "lalu".

Erik Abidal je u svojoj 31. godini bio u vrhuncu snage i nosio je sa ostalim saigračima svoju Barselonu ka velikim pobedama 2011 Posle jedne rutinske medicinske kontrole saznao je šokantnu vest: imao je tumor na jetri. Obavljena je transplantacija organa, i čudesno se vratio na teren posle 71 dana, zaigrao u finalu Lige šampiona protiv Mančester junajteda i podigao pehar prvaka Evrope iznad glave.

Rak mu se vratio i 2015. I opet ga je pobedio. Od tada je na dresu nosio broj 22.

- To je vrlo simboličan prikaz koliko puta sam imao rak i koliko puta sam ga pobedio - otkrio je Abidal, koji je 67 puta nosio dres reprezentacije Francuske.

Boriša junak našeg vremena POVREDA košarkaša Srbije Boriše Simanića na poslednjem Svetskom prvenstvu u Manili tokom meča sa Južnim Sudanom je samo još jedan primer šta znači kada sportista van terena odluči da se bori svim srcem, do kraja. Posle nekoliko meseci pauze, Simanić je nedavno najavio da će uskoro da se vrati redovnim treninzima i, nadajmo se, neometano nastavi svoju karijeru.

Klasniću otac donirao bubreg PROTIV bolesti, ali i nepravdi, borio se hrvatski fudbaler Ivan Klasnić. Napadač je 2007. zbog komplikacija sa bubregom morao na hitnu transplantaciju. Prvo mu je bubreg dala majka, ali ga telo nije prihvatilo, pa je zatim očev bubreg presađen. Na teren se vratio 2008, pa čak i u reprezentaciju, za koju je na Evropskom prvenstvu 2008. protiv Poljske postigao i pobedonosni gol. Ipak, opet je prerano završio karijeru, a posle sudskog procesa koji je trajao 13 godina, dobio je parnicu protiv lekara svog nekadašnjeg kluba Verdera i osiguranje je moralo da mu isplati četiri miliona evra.

