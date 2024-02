"ULAŽEMO PET PUTA VIŠE NEGO DO 2012!" Predsednik Vučić o tome koliko država pomaže Zvezdi, a koliko Partizanu

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je, tokom gostovanja na Radio-televiziji Srbije govorio i o stanju sporta u našoj zemlji.

On je istakao da država ulaže mnogo novca u Crvenu zvezdu i Partizan.

- Ulažemo negde oko pet puta više novca nego što je to bilo do 2012. godina. Ulažemo mnogo više i u vaterpolo, rukomet, odbojku i nastavićemo to da radimo - rekao je Vučić i osvrnuo se na predsetojeće Olimpijske igre, Pariz 2024:

- Za mene je uspeh deset medalja na ovim Olimpijskim igrama - rekao je predsednik Srbije.

"Opšte licemerje u našem društvu - svi znaju da bez toga ne možemo, a niko neće glavu da poturi"

Pričao je Aleksandar Vučić i detaljnije o naša dva najveća kluba:





- Što se tiče Zvezde i Partizana, hteo sam da kažem i jednima i drugima, navijačima, prema kojima imam fer odnos. Znate, uvek ću da se zalažem za privatizaciju klubova. Da li to ljudi vole da čuju? Ne. Da li ja za to imam snage da izvedem? Pa, nemam. To je jedina stvar za koju vam kažem unapred da nemam snage da izvedem zato što je opšte licemerje u našem društvu. Svi znaju da bez toga ne možemo, niko neće svoju glavu da poturi. Kao što niko neće da odgovori Zvezdi ili Partizanu. Partizan uvek ima više novca u fudbalu od Zvezde od države jer je Zvezda imala i veći prihod - rekao je Vučić i dodao da je država obezbedila i prihode od NIS i prihode od Zi Đina.

- Uvek se trudimo da to merimo na ravne časti - kaže predsednik Srbije i dodaje da Partizan nije dobio manje u košarci.

- Dobijaju podjednako. I država je ponosna što ulaže taj novac. Partizan i Zvezda dominiraju u košarci. Dinamo (Zagreb) je dominirao u fudbalu, više ne dominira. Nadam se da će se dodatno osnažiti naša liga.

