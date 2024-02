Fudbaleri Novog Pazara dočekaće Crvenu zvezdu u okviru 21. kola Superlige Srbije, dešavanja sa utakmice možete pratiti uživo na portalu ''Novosti''.

FOTO: FK Crvena zvezda

Novi Pazar - Crvena zvezda (drugo poluvreme, 0:2)

76' Dobro je tukao Kanga iz daljine, ali nije bio precizan. Lopte je otišla malo pored gola.

65' U proteklih nekoliko minuta nema ozbiljnijih šansi. Pazar napada celo drugo poluvreme ali ne uspevaju da zatresu mrežu tima iz Beograda.

60' Neverovatna blokada Spajića. Suma je imao lak zadatak ali je odbrambeni igrač crveno-belih spasio čist gol.

55' Crvena zvezda je imala slobodan udarac. Kanga je centrirao ali je odbrana to lako otklonila.

50' Velika prilika za domaćina. Omar Fajed je iz voleja ''pucao'' sa vrha kaznenog prostora ali je bio za malo neprecizan.

49' Pazarci su ušli zuštrije u drugo poluvreme, napadaju, ali bez većih prilika.

46' Počelo je drugo poluvreme!

Kraj prvog poluvremena.

45' Kraj prvog dela igre u Pazaru, crveno-beli imaju prednost od dva gola.

41' Penal za Zvezdu! Kanga je nakon asistencije upisao i pogodak. 2:0 za crveno-bele.

35' Zamalo crveno-beli da dupliraju prednost. Sremčević je ciljao glavom ali je Mirković sjajnom paradom ''izvadio'' loptu sa gol linije.

33' Hvang je šutirao iz slobodnog udarca, ali je to bio lak posao za golmana Novog Pazara, Nikolu Mirkovića.

27' Veliku šansu sada nije iskoristio Pazar. Kontra napad domaćih nije realizovao Suma.

21' Od gola Zvezde nema previše uzbuđenja, vodi se velika borba na sredini terena.

16' Preti ponovo Novi Pazar. Suma je ubacio iz kornera a Adešina je glavom šutirao malo iznad prečke.

9' GOL! Zvezda vodi 1:0. Kanga je centrirao a Dragović je glavom zakucao loptu u mrežu domaćina.

FOTO: FK Crvena zvezda Tekst potpisa

6' Olajinka je driblingom izbacio beka Novog Pazara i šutirao, međutim fenomenalno je odbranio golman pazaraca.

2' Prvu šansu na meču su imali domaći fudbaleri. Probio je po levoj strani Nikola Karaklajić ali je nepreciznim šutem pogodio spoljni deo mreže.

1' Utakmica je počela!

SASTAVI:

Novi Pazar: Mirković – Bojat, Azemović, Fajed, Anan – Momčilović, Adešina, Suma, Karaklajić, Islamović – Obradović.

Crvena zvezda: Glazer – Điga, Dragović, Spajić – Bukari, Kanga, Hvang, Mijailović, Ivanić – Olajinka, Sremčević.

UOČI MEČA:

Ova utakmica biće odigrana pred praznim tribinama "Kaizkoin Arene", a svoje viđenje utakmice dao je i trener gostiju Vladan Milojević.

- Ne možemo da utičemo na to da li se igra sa publikom ili ne, ali siguran sam da će biti fudbalska atmosfera. Lepo je kad je tu publika, bez obzira na to što je Novi Pazar okrenut lokal-patriotizmu. Što se tiče kadrovskih problema koje imaju, ni na to ne možemo da utičemo. Fokusiran sam na moj tim i igru koju želimo da prikažemo - rekao je Milojević na početku konferencije za novinare.

Zvezda u subotu od 14 časova igra protiv Novog Pazara meč 21. kola Superlige Srbije, a strateg šampiona Srbije potvrdio je da se Hvang priključio timu i da je spreman za igru.

- Hvang je spreman za igru i nemam dilemu oko njega, jer se radi o kvalitetnom igraču. Imamo vremena do sutra da odlučimo da li će početi - rekao je Milojević o Hvangu

Naime, meč sa aktuelnim šampionom mogli bi da propuste dvojica ponajboljih igrača, Adem Ljajić i Marko Šćepović. Oni su pod velikim znakom pitanja. Na utakmici protiv Železničara su morali van igre u ranoj fazi meča zbog problema sa zadnjom ložom.

- Sigurno da se javlja glavobolja kad postoje igrači na koje ne možete da računate. Videćemo za Ljajića i Šćepovića. Koga nema, bez njega se može i mora - rekao je Matić za "Mozzart sport".

Takođe, u sastavu neće biti Abdulaja Sisea koji je skupio četiri žuta kartona i čeka ga suspenzija, dok je neizvestan i Omar Fajed.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.