"MORAĆE I ZVEZDA I PARTIZAN DRUGAČIJE!" Predsednik Vučić o stanju sporta u Srbiji, nacionalnom stadionu, navijačima i povicima na njegov račun

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić je, tokom gostovanja u emisiji "Ćirilica" na Hepi televiziji, govorio i o izgradnji modernih stadiona u našoj zemlji.

Foto: Grad Zaječar

- Napravili smo takve planove da imam tremu o tome da li ćemo uspeti. Mnogo toga smo krenuli da gradimo, stadion se gradi od maja. Naš najveći problem je to što ne možete da privatizujete klubove jer niko neće da ulaže novac tamo gde glavnu reč vode navijači i rukovodstvo kluba. Mi svi što smo im sponzori (Telekom...), to je reket koji se otima od države. Ovde bi svi da ne budu privatne nego državne pare. I što više dajete to je više "Vučiću, p****u". Zdrav sistem će biti onda kad budemo imali privatnog vlasnika kluba. Vidite Čukarički, TSC i Megu. Ništa ne dobijaju od države. Sad će da stave naslov "Vučić priznao", priznao sam. Oni koji dođu na nacionalni stadion, neće više ići na obične, kao što više niko ne ide Ibarskom magistralom nego autoputem. Tako niko neće ići na neuređene stadione. I onda će Zvezda i Partizan morati drugačije. Nije lako ni onima koji vode te klubove, jer moraju da ispune očekivanje navijača. Što bi privatnici ulagali kad vide da nema profit i ne pita se ništa? - konstatovao je predsednik Srbije.

Bonus video: Trenutak kada su prvi put upaljeni reflektori na novom stadionu u Loznici

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.