"NIJE PROVOKACIJA" Italijan očaran Dušanom: Menjao bih Vlahovića za Erlinga Holanda

Nekadašnji italijanski golman Đovani Gali govorio je o Dušanu Vlahoviću, za koga smatra da je "ništa manje kvalitetan" od Erliga Holanda, te da bi i srpski napadač postizao po 50 golova u Mančester sitiju.

Gali je za "Tutosport" govorio u susret derbiju italijanskog prvenstva između Juventusa i Intera.

Lautaro Martinez najbolji je strelac Serije A sa 19 golova u isto toliko mečeva, prekaljeni Italijan hvalio je napadača crno-plavih.

- On je ključan igrač Intera. Lautaro je postao vođa tima i dosta je sazreo. Nosi veću odgovornost od kada nosi kapitensku traku. U Markusu Tiramu je našao idealnog partnera. Francuz radi "prljavi posao", a Lautaro ima lak posao pred golom, to mu garantuje 22 do 25 golova po sezoni.

Dušan Vlahović je igrač od koga se dosta očekuje u dresu torinskog giganta. Postigao je 12 pogodaka, od toga sedam u poslednja šest duela.

- Slab sam na Dušana. Znam ga iz Firence, neverovatan je. Ima sve. Odlučnost, želju, fizikalnost i ubitačnu levu nogu. Jako udara glavom. Fizički je spreman, na nivou je na kome je bio u Fiorentini. Fizički problemi mučili su ga godinama, ali pokazuje da može da bude šampion.

Vlahović je igrač koji po Galiju igra fudbal karijere.

- Možda zvuči kao provokacija, ali nije. Da sam ja Gvardiola i da me pitaju da zamenim Vlahovića i Holanda, to bih uradio. Dušan ni po čemu ne zaostaje za Norvežaninom. Koristi svaku šansu u Juventusu, u Torinu nema toliko prilika za golove kao što bi imao u Mančester Sitiju, ali je ipak postigao 12. Voleo bi da ga vidim u timu koji je okrenut napadu. Da je u Mančesteru, postizao bi po 50 golova kao Holand, siguran sam u to.

