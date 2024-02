ALEGRI PRED DERBI SA INTEROM: Biće to sjajan dan za sport!

Fudbleri Juventusa gostovaće u Milanu ekipi Intera u okviru 23. kola Serije A.

FOTO: Tanjug/AP

Ekipu iz Torina očekuje jedna od najvažnijih utakmica ove sezone, ali njihov trener Masimilijano Alegri poziva na oprez i na mirniji pristup utakmici.

– Biće to divna utakmica i sjajan dan za sport. Znamo koliko je Inter snažan. I mi smo veoma dobri. To je samo jedan korak na putu do cilja i plasmana u Ligu šampiona. Mnogo bodova je ostalo pred nama. Sutra nije kraj prvenstva - rekao je Alegri

Podsetimo, ekipa Bjankonera zaostaje za ekipom Intera svega jedan bod na tabeli, a poslednji poraz doživeli su od ekipe Sasuola krajem septembra.

