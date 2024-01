MAĐARI OTKRILI - UEFA DALA ZELENO SVETLO! Regionalna liga kreće na Balkanu, pominje se samo jedan srpski klub

PREDSEDNIK FK Ferencvaroš iz Budimpešte Gabor Kubatov na pragu je realizacije ideje pokretanja regionalne fudbalske lige na prostoru zemalja Istočne i Srednje Evrope.

Foto: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

Na pitanje novinara da li je sa čelnicima UEFA razgovarao o pokretanju fudbalske lige Srednje i Istočne Evrope, Gabor Kubatov kaže:

- O tome smo razmišljali godinama. Nalazimo se na malom tržištu, deset miliona ljudi. Vodeći svetski timovi imaju budžet od milijardu evra. Mi kao Ferencvaroš imamo 50 miliona evra i to nas ograničava, jer sponzore možemo da dovedemo samo do deset miliona ljudi, a gledanost na televiziji je samo za ovu zemlju. Mislim da svaka zemlja na Balkanu ima isti problem, Bugarska i Rumunija imaju isti problem, a Česi i Slovaci imaju isti problem. Tržište je malo. Nama je potrebno veće tržište, a rešenje bi bilo da na našim prostorima postoje kratke lige i da vrhunski timovi igraju plej-of i bore se za trofej. Posle toga da se takmiče u nacionalnim ligama. Razmislite, ako igramo ovde sa Crvenom zvezdom, zagrebačkim Dinamom, Ludogorecom, Steauom, Slovanom iz Bratislave, ti mečevi imaju drugačiju atmosferu, to će da budu spektakli. Ušli smo na veće tržište, a sa tim klubovima možete igrati veoma kvalitetne utakmice. Da je samo mesec dana, igrali bismo u ovoj ligi mesec dana. Ne upropastiti mađarsko prvenstvo, naravno, jer je i to važno. I tada bi bilo moguće postići poboljšanje kvaliteta. Tržište igrača bi se značajno povećalo jer bi svi posmatrači igrača bili ovde i gledali ove mečeve visokog kvaliteta.

Kako bi se to ukomponovalo sa vremenom?

- Pa, mislim da bi sve bilo u granicama. Računali smo na gust raspored koji bi mogao da se sastavi tako da ne igraju mnogo više mečeva nego sada.

Celu ideju morala bi da aminuje UEFA.

- Mađarski fudbalski savez ima ovakvu podršku i to je dobra vest. Naročito imajući u vidu činjenicu da je Šandor Čanji jedna od ključnih ličnosti svetskog fudbala, i on bi takođe želeo da se umeša u ovo pitanje. Pitanje je da li će ostali fudbalski savezi, gde bi trebalo da se skrate šampionati, biti partneri u tome, da li shvataju značaj ovoga. Preuzećemo inicijativu u narednim mesecima da sednemo sa ovim vodećim timovima u radnu grupu i razradimo koliko daleko možemo da odemo u ovome. Bilo je veoma iznenađujuće što su u UEFA obrisali prašinu sa ovom idejom pre više od deset godina. Pošto se o ovoj ideji još priča, jasno ukazuje da ona ima pravo na postojanje. To se ne odnosi samo na nas, već očigledno i na zemlje Beneluksa, Škotsku, Irsku, postoje i lige gde treba da se igraju kvalitetne utakmice, a bilo bi dobro da se ide na veće tržište.

