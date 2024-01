ŠOK U SVETU FUDBALA! Jirgen Klop odlučio da napusti Liverpul

Nemački stručnjak Jirgen Klop odlučio je da napusti Liverpul na kraju sezone 2023/24, objavio je engleski klub.

FOTO: Tanjug/AP

"Mogu da razumem da je to šok za mnoge ljude u ovom trenutku, kada to čujete prvi put, ali očigledno mogu to da objasnim ili bar da pokušam da objasnim. Volim apsolutno sve u vezi ovog kluba, volim sve u vezi sa gradom, volim sve u vezi sa našim navijačima, volim tim, volim osoblje. Ja sve volim. Ali to što i dalje donosim ovu odluku vam pokazuje da sam ubeđen da je to odluka koju moram da donesem. Činjenica je da mi ponestaje energije", izjavio je Klop za klupsku televiziju.

Dodaje da je pre početka sezone počeo da razmišlja o odlasku.

"Kada smo sedeli zajedno i razgovarali o potencijalnim potpisima, sledećem letnjem kampu i da li možemo da idemo bilo gde, pojavila se misao: "Nisam više siguran da ću tada biti ovde" i bio sam iznenađen time. Očigledno počinjem da razmišljam o tome. O odlasku. Za mene je bilo super važno da mogu da pomognem da se ovaj tim vrati na šine. To je bilo sve o čemu sam razmišljao. Kada sam prilično rano shvatio da se to desilo, da je to zaista dobar tim sa ogromnim potencijalom i super likovima, onda sam mogao ponovo da razmišljam o sebi. To je bio ishod", istakao je Klop.

🚨🚨 BREAKING: Jurgen Klopp has decided to LEAVE Liverpool at the end of the season. pic.twitter.com/jMlKg16hV3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2024

Nemac je imenovan za menadžera Liverpula 8. oktobra 2015. godine.

Pod njegovim vođstvom Liverpul je osvojio UEFA Ligu šampiona, Premijer ligu, FIFA Svetsko prvenstvo za klubove, FA kup, Liga kup i UEFA Superkup, kao i FA Komjuniti šild.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.