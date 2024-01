IZNENADIO ME JE POZIV CRNO-BELIH! Kastiljo: Želim da postanem deo velike Partizanove familije

Denil Kastiljo, fudbaler koji je došao među "crno-bele" na pozajmicu iz Šahtjora do kraja sezone, rekao je da želi da postane deo velike Partizanove familije i da zna da je došao u veliki klub.

FOTO: FK Partizan

Kastiljo je danas odradio prvi trening sa ekipom, a posle toga je pričao za klupski sajt i novinare koji prate pripreme Partizana na Kipru.

"Igrao sam u LDU Kitu, najvećoj ekipi u Ekvadoru, dobio sam šansu da zaigram i za mladu reprezentaciju. Neko je sve to pratio i tako sam dobio priliku da zaigram za Šahtjor i da dođem u Evropu".





Kastiljo je rekao da je bilo teško odvojiti se od porodice i napraviti tako veliki korak.

"To je sastavni deo života sportiste, da moram da se odvoji od familije, naravno da je teško odvojiti se od porodice, ali to je normalno. Svi u porodici su srećni razvojem moje karijere i srećni su i podržavaju me".

Objasnio je i kako je došlo do prelaska u Partizan.

"Iznenadila me je vest, ali bilo mi je veoma interesantno. Nisam mnogo razmišljao, drago mi je što sam došao ovde, želim da postanem deo ove velike familije, ovo je šansa za mene da se dokažem. Znam da je Partizan veliki klub, imaću priliku da igram, to je ono što je najvažnije".





Ekvadorac je rekao da misli za sebe da je profil igrača kao Serhio Buskets i dodao da je već razvio dobar odnos sa Mateusom Saldanjom.





"Obojica smo sa istog kontinenta, sličnim jezikom govorimo, sa njima imam najbolji odnos, ali jedva čekam da se upoznam sa svima".





Na kraju je rekao šta očekuje od polusezone u Partizanu.

"Verujem da ćemo uspeti da osvojimo titulu pre svega i da ćemo posle toga igrati kvalifikacije za Ligu šampiona", zaključio je Kastiljo razgovor za klupski sajt.

