BELIĆ SE OPROSTIO OD PARTIZANA: Došao sam na mala vrata, a onda proživeo najlepši period u životu

DOSADAŠNjI fudbaler Partizana Kristijan Belić, koji je potpisao ugovor sa AZ Alkmarom do 2028. godine, rekao je danas da mu je žao što napušta beogradski klub, ali da mora da nastavi da napreduje u karijeri.

"Toliko je ovo sve za mene emotivno jer sam u Partizanu proveo najlepših godinu i po dana. Hvala Partizanu što mi je omogućio da stasam kao igrač, da se pokažem u najboljem svetlu i da u punom sjaju napravim transfer u AZ Alkmar. Hvala na toj prilici da napredujem kao igrač, mojim saigračima, upravi i šefu Duljaju", rekao je Belić za sajt Partizana.

On je rekao da su godinu i po dana u crno-belom dresu za njega bile najlepše na svetu, da je došao na "jako mala vrata" i da su ga od prvog dana svi lepo prihvatili.

"Jako mi je teško što idem, ali nadam se da je to trenutno pravi fudbalski put za mene. Teško mi je da govorim o odlasku", dodao je Belić.

Belić je istakao saradnju i sa bivšim trenerom Partizana Gordanom Petrićem.

"On je napravio prevagu gde sam i krenuo da igram i sve je krenulo nabolje. Zaslužan je i (Ilija) Stolica, koji me je doveo, ali i svi ostali. Svaki dan ovde mi je bio prelep. Koliko god znao da igraš da bi išao preko, kada dođe taj trenutak, shvatiš koliko bi u isto vreme želeo da ostaneš i dao bi sve da igraš ovde. Koliko god se lomim u glavi, gledaću na ono pozitivno. Valjda tako mora", naveo je on.

Dodao je da je pratio igre AZ-a i da je taj klub, posle Partizana, dobar za razvoj igrača i da misli da će imati minutažu u holandskom fudbalu.

Belić je rekao da će mu nedostajati svi iz beogradskog kluba.

"Svaki dan sam bio ovde. Nikada mi nije bilo teško da ujutru dođem na trening. Svaka utakmica ima svoju čar. Nažalost, poslednjih šest meseci na domaćem terenu smo igrali bez navijača, ali imali smo ih u gostima. Nijedna utakmica mi nije teško padala, svakoj sam se radovao. Najdraže mi je što odlazim sa pobedom u derbiju i barem sam na lep način zatvorio vrata", naveo je 22-godišnji vezni fudbaler.

Partizan je 20. decembra pobedio na svom terenu Zvezdu sa 2:1, u poslednjoj utakmici jesenjeg dela Super lige, a navijači crno-belih hvalili su borbenost Belića.

"Najlepša stvar koju sam uradio je ta pobeda u derbiju i prvo mesto za kraj polusezone. Žao mi je što ne mogu da završim do kraja polusezonu, ali ovo je nešto što će pomoći i meni i klubu. Nadam se da će sve biti kako treba", rekao je Belić.

Za klub iz Humske rekao je da je porodičan klub i da mu deluje kao da je čitav život u Partizanu, a ne godinu i po dana.

"Imao sam čast da igrači dođu na moje venčanje i proslave zajedno sa mnom najlepši trenutak u mom životu. Bili ste svi tu i kada mi se rodila ćerka. Sve, i fudbalske i vanfudbalske stvari smo proživeli zajedno. Jako mi teško pada što moram da idem", dodao je.

Belić je rođen u Belgiji, tamo mu živi porodica, živeo je i igrao u Engleskoj, pa zna šta treba da očekuje u inostranstvu.

"Radujem se što ću doživeti neko drugo iskustvo. Koliko god mi je žao što idem, za moju fudbalsku karijeru mislim da je ovo lep korak", rekao je Belić.

On je bivšim saigračima poručio da moraju da shvate da su jedni drugima najveća podrška i da uvek moraju da budu složni.

"Neka nastave ovako kao što smo do sada, celu ovu polusezonu, što znam da hoće", rekao je Belić.

