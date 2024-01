"DELIJE" GLEDAJU I NE VERUJU! Evo protiv koga sve Crvena zvezda igra na pripremama

FK Crvena zvezda će pred nastak sezone 2023/2024 odigrati nekoliko prijateljskih utakmica, a navijači srpskog šampiona takve rivale i nisu baš očekivali.

Podsetimo, Crvena zvezda je prvi deo sezone u Superligi Srbije završila na drugom mestu na tabeli sa 46 bodova, jednim manje od vodećeg Partizana od kog je izgubila u "večitom derbiju" kojim je spuštena zavesa na jesenji deo prvenstva.

Imajući u vidu taj plasman, kao i činjenicu da je zauzeto poslednje mesto u grupi Lige šampiona, došlo je do razlaza sa dosadašnjim šefom stručnog štaba, a Barak Bahar je "ustupio" mesto povratniku Vladanu Milojeviću. To je odjeknulo kao prava "transfer bomba", imajući u vidu uspehe koje je Milojević ostvario na Marakani u prethodnom mandatu, pa su navijači Zvezde očekivali "prasak za praskom" i u ovom periodu do nastavka sezone, željni i nastavka žetve domaćih trofeja.

Prvo pojačanje je već obezbeđeno, što su vam "Novosti" ekskluzivno javile u ponedeljak uveče, ali... Nakon letošnjih provera protiv prvaka Rusije, Zenita, ili člana italijanske Serije A, Fiorentine, ovoga puta nisu tako "zvučni" rivali na predstojećim pripremama.

Zvezda će, naime, igrati protiv kiparskog drugoligaša koji je tek 13. u konkurenciji 16 klubova, zatim protiv pretposlednjeg u mađarskom prvensvtu, a onda slede i megdani sa devetim, odnosno osmim u srpskoj Superligi.

Redom, na Kipru će crveno-beli odgrati sledeće mečeve:

17. januara: Crvena zvezda – Hloraka (Kipar)



20. januara: Crvena zvezda – Zalaegeršeg (Mađarska)24. januara: Crvena zvezda – Spartak Subotica28. januara: Crvena zvezda – Mladost Lučani

Crveno-beli će za vreme boravka na Kipru odigrati pet pripremnih utakmica, a u ovom trenutku su poznata četiri pomenuta protivnika. Generalna proba je zakazana za 1. februar, dok će ime rivala biti naknadno objavljeno.

Prvotimci Zvezde su tokom 8. i 9. januara u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije na Košutnjaku obavili medicinske preglede i testiranja za nastavak sezone, te je sve spremno za zvanično okupljanje koje će biti organizovano u sredu na stadionu “Rajko Mitić”. Crveno-beli će trenirati na Marakani do 14. januara, a zatim će sledećeg dana – 15. januara krenuti put Kipra gde će na Pafosu boraviti do 2. februara, kada je zakazan povratak u Beograd.



Prolećni deo sezone počeće 10. februara, a Crvena zvezda će u 20. kolu na svom terenu igrati sa ekipom Voždovca.

