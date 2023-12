"TO JE MOJA NAJVEĆA POBEDA!" Igor Duljaj: Ne bi bilo fer pripisati meni zasluge za prvo mesto

TRENER fudbalera Partizana Igor Duljaj izjavio je ovog četvrtka da je njegova najveća pobeda slavlje svih igrača nakon poslednjeg derbija.

Crno-beli su pobedili Crvenu zvezdu sa 2:1 u poslednjoj utakmici jesenjeg dela sezone i tako izbili na prvo mesto na tabeli Superlige Srbije.

- Zasluge za prvo mesto pripisati meni ne bi bilo fer, postoje mnogo ljudi za koje javnost ne zna. Na prvom mestu su igrači, pa stručni štab, čak i mediji koji su kritikovali kada je trebalo, a bile su to dobronamerne kritike. Imali smo veliku podršku navijača, pogotovo u gostima. Kada smo igrali na našem stadionu, bilo je dosta ljudi na istoku i zapadu. Videli ste na poslednjoj utakmici kakva je bila prava sportska atmosfera i to me raduje - istako je Duljaj u Partizanovom podkastu.

Dodaje da ga je odbradovala atmosfera nakon derbija.

- Mene najviše raduje kada sam video slike mladog Stjepanovića posle meča, pa Nikolića kako grli Belića, onda Natha kako se popeo na reklamu. Iskrena radost svih zajedno, od igrača, stručnog štaba, do dečaka koji skupljaju lopte. To je moja najveća pobeda - zaključio je Duljaj.

Podsetimo, Partizan je prvi deo sezone okončao na prvom mestu sa 47 bodova, ima jedan više od Crvene zvezde.

