"VELIČANSTVENO!" Igor Duljaj posle pobede Partizana u večitom derbiju imao šta da poruči i Crvenoj zvezdi

PARTIZAN i Crvena zvezda sastali su se u prvenstvenom duelu, a način na koji je završen 171. večiti derbi izazvao je zanimljivu reakciju stratega crno-belih.

FOTO: M. Vukadinović

Podsetimo, Partizan je u vrlo zanimljivoj utakmici pobedio Crvenu zvezdu i postao jesenji prvak Srbije u fudbalu.

Odmah potom, Igor Duljaj je ovako sumirao utiske pred kamerom TV Arena sport:

- Odigrala se veličanstvena utakmica. Hteo bih da pohvalim sve aktere meča, kolegu iz Zvezde, kao i igrače Crvene zvezde, a dobar deo njih i poznajem. Mislim da je publika imala šta da vidi, bilo je dosta šansi sa obe strane - rekao je trener domaćih pre nego što je TV oprema za prenos zvuka "otkazala poslušnost".

A posle brze opravke, usledio je "izlazak na bis" i sledeće reči šefa stručnog štaba jesenjeg šampiona:

- Radili smo neke detalje tokom prepodneva, na dan utakmice, kako želimo da uđemo u igru. Mislim da smo u tome u nekim delovima meča uspeli protiv fantastične ekipe kao što je Zvezda. Mislim da je najveći uspeh u želji igrača da pobede. Ja im nisam dizao pritisak, držao govore... samo sam im ukazao šta je važno raditi. Pritisak i važnost utakmice sam skinuo sa njih, a to je sigurno bilo prisutno kod Zvezde. Hteo bih da se zahvalim Zvezdinim igračima koji su upriličili da ova utakmica bude interesantna sa obe strane, da su padali golovi i da je bilo šansi.

Ukazao je Duljaj potom i na probleme koji su doveli do izmena za kojima je posedovao:

- Severina je, recimo, odradio četiri treninga, imao je ozbiljnu povredu zadnje lože... Videli ste da smo morali da pravimo neke izmene jer su igrači sami to tražili nije lako igrati svaki meč po 90 minuta, ali neke od izmena su bile i taktičke. Zvezda nas je dugim loptama saterala na 30 metara od našeg gola, tu su onda potrebni visoki igrači da otklone opasnost. Mi smo hteli dugim loptama da tražimo nikolića, da on drži loptu... Uspeli smo u nameri, osvojili smo jesenju titulu, ali to ništa ne znači. Slovo na papiru. Meni lično to ništa ne donosi. Ima još dosta da se igra. Sad je vreme da vidimo kakve će biti odluke kluba, da se malo odmorimo, pa da vidimo kako će biti tokom zime.

"Mislite na odluke koje se tiku vas ili ekipe?", glasilo oje pitanje.

- I jedno i drugo - zaključio je Duljaj.

BONUS VIDEO: NAVIJAČI ZVEZDE PODIGLI ŠALOVE: Još jedna koreografija na "Marakani"

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.