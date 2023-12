"AKO PEŠIĆ VIDI OVU KONFERENCIJU..." Gvardiola hvalio Zvezdu, a za selektora košarkaša imao posebnu poruku

Fudbaleri Mančester sitija u sredu od 18.45 časova gostuju ekipi Crvene zvezde u okviru 6. kola grupne faze Lige šampiona. Tim povodom jedan od najboljih trener današnjice, Pep Gvardiola, obratio se medijima na stadionu "Rajko Mitić

FOTO: Tanjug/AP

Trener Mančester sitija svestan je koliko izostanak Kevina de Brujnea može da utiče na igru.

- Naravno, više volim da Kevin igra, jer on je odličan igrač. Ja ne dovodim u pitanje kvalitete De Brujnea, on nam je potreban, ali pošto se nije vratio, moramo se snaći sa igračima koje imamo. Da, u načelu sam srećan, moglo bi da bude bolje, moglo bi da bude i gore. Da li imaš dobre rezultate ili ne, treba izvući iz toga najbolje što se može. Dakle, menadžer treba da drži tim u ravnoteži, da ne bude depresivan i za sada smo srećni što smo ovde. Kvalifikovali smo se protiv istorijskog tima, koji je osvojio Ligu šampiona, imao je jake igrače, tu je Siniša Mihajlović, srećni smo što smo ovde, da završimo ono što smo započeli u grupnoj fazi, rekao je Gvardiola, a prenosi "Telegraf"

Olakšavajuća okolnost po Zvezdu je i neigranje Erlinga Holanda.

- Ne, on će se vratiti u četvrtak i videćemo hoće li igrati u subotu ili nedelju, ne mogu da budem u ovom momentu tačniji i precizniji.

Tu nije kraj Pepovim mukama, veliki broj kadrovskih problema ispratio je Mančester u Beograd.

- Da, ima ih puno, imamo puno igrača, pola sezone su oni nosili igru, ti igrači koje ste sada pomenuli. Dakle, nije da nam nešto nedostaje, nego morate da se adaptirate. Za sada je sve to dobro, kao da smo nešto mnogo izgubili u igru, izgubili smo jednu utakmicu u sedam i to je sada propast. Navikli smo sebe i navijače na pobede, ali u tome je suština. Ne sama činjenica da si neku utakmicu dobio ili izgubio. Mi smo uspeli da pobedimo pet utakmice, ali smo za sutra spremni i pokušaćemo da ostvarimo i ono što smo prošle godine, da pobedimo Zvezdu, koji je institucija i sa velikim prestižom.

Svestan je šta znači igranje na Marakani.

- Pritisak je uvek prisutan kada si ovde. Kada si kvalifikovan drugačije je. Poslednja je utakmica, prilika u grupnoj fazi. Ako nisi u stanju da pobediš utakmicu i odradiš svoj posao, naročito što smo pobedili u prošlim utakmicama. Srećni smo što smo ovde već kao kvalifikovani.

Siti neće uživati u beogradskom noćnom životu.

- Ne možemo da odemo u restoran na muziku, odmah posle utakmice moramo da se vratimo u Mančester. Ali možda leti ću imati priliku da dođem i da uradim sve.

Gvardiola je govorio i o selektoru košarkaške reprezentacije Srbije Svetislavu Pešiću.

- Neverovatno je kako je Pešić još prisutan sa svojom energijom. On je dao prvi trofej Barseloni u košarci, imam jako lepa sećanja na njega, i dalje smo bili u kontaktu u Minhenu, kada je on trenirao, sada više nisam sa njim u kontaktu, ali ako može da vidi ovu konferenciju, hoću da mu poželim sreću, njemu, sinu u Minhenu, znam da je ostvario veliki uspeh na Mundobasketu, gledao sam njegove utakmice u polufinalu. Dosta je ostario, ali ima energiju, viče na igrače, vrši pritisak, on je neverovatna legenda. Bio je uspešan u nacionalnom timu, bio je sjajan, istakao je Đozep Pep Gvardiola.

Podsetimo, utakmica Crvena zvezda - Mančester siti igra se u sredu od 18.45 a prenos možete da pratite uživo uz portal "Novosti".

BONUS VIDEO: Kosovo je Srbija: Ovo su "delije" uradile na meču Siti - Zvezda

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.