''OČEKUJEM SPEKTAKL I PUNU MARAKANU'' Uroš Spajić pred poslednji meč grupne faze Lige šampiona

Fudbaler Uroš Spajić je na konferenciji za medije izneo očekivanja pred utakmicu šestog kola grupne faze Lige šampiona koju će Crvena zvezda odigrati protiv Mančester Sitija na Marakani u sredu, 13. decembra od 18 časova i 45 minuta.

FOTO: FK Crvena zvezda

- Znamo sa kakvom ekipom ćemo se sastati sutra. Nažalost meč neće imati rezultatski značaj, ali će to biti veliko iskustvo za nas fudbalere Crvene zvezde. Šef stručnog štaba Barak Bahar je istakao da ćemo igrati sa najboljom ekipom na svetu u ovom trenutku. Za nas na terenu je to satisfakcija. Potrudićemo se da kroz duele podignemo samopouzdanje, odmerimo snagu sa Mančester Sitijem, iako smo već igrali protiv njih u Engleskoj. Pred našim navijačima i punim tribinama očekujemo spektakl. Očekujemo dobru utakmicu na kojoj ćemo dati maksimum - počeo je Spajić.

Govorio je štoper rođen 1993. godine o svom statusu u ekipi, a uz to se osvrnuo na tešku povredu iz koje je izašao kao pobednik.

- Poseban motiv imam na svakoj utakmici kada igram za Crvenu zvezdu, to je drugačiji osećaj u odnosu na prethodne klubove u kojim sam igrao. Odrastao sam u Zvezdi i osećam navijače. Liga šampiona je poseban doživljaj za svakog igrača. Rečeno kroz metaforu “do sada sam bio u tunelu, ali nisam video svetlo”, s obzirom na to da sam imao problema sa povredom. Nisam bio na prepoznatljivom nivou i ne krivim nikoga zbog toga. Međutim, vredno sam radio i sada se osećam odlično. Nisam spreman 100 posto, ali na visokom nivou jesam. Ugledao sam svetlo na kraju tunela. Drago mi je što sam ponovo na terenu u takvoj ulozi da mogu da pomognem saigračima, a ne kao posmatrač. Trudiću se da se to nastavi u budućnosti.

Interesovalo je predstavnike medija da li će Spajić sutra početi utakmicu protiv Mančester Sitija.

- Dobro smo upoznati sa kvalitetima igrača Mančester Sitija. Naravno odluka je na šefu stručnog štaba Baraku Baharu, a svi igrači se nadaju da će igrati. Do sada je tradicija bila da fudbaler koji je na konferenciji pred meč bude uvršten u startnu postavu, ali odluka je na šefu - šaljivo je zaključio Spajić.



