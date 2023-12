"NE, ON IDE KOD MENE": Kako je Bane Ivanović oduševio Hrvata u Londonu

Hrvatski golman i bivši član londonskog Čelsija Matej Delač govorio je o prijateljstvu sa bivšim reprezentativcima Srbije Nemanjom Matićem i Branislavom Ivanovićem.

Gostujući u podkastu Inkubator, Delač je pričao koliko blizak je bio s njima i otkrio da mu je Ivanović puno pomogao.

- Uzor i kao otac i kao profesionalac (Bane Ivanović, prim. aut.). Baš su me prihvatili. Predivni momci. Bane je težak tip, ne otvara se prema previše ljudi, ali kad se otvori, jako je dobar. Sa Nemanjom Matićem sam bio na pozajmici u Viteseu, on mi je isto jako puno pomogao u svemu. Zahvalan sam na tome, ali Bane… Za mene je to neverovatno, da se neko tako ponaša prema nekom čoveku. Ja sam za njega klinac. Imam jedan primer – rekao je Delač.

Ispričao je kako mu je Ivanović pomogao kada mu je bilo najbitnije – posle operacije prednjih ukrštenih ligamenata.

- Kad sam pokidao ukrštene ligamente, u Sarajevu sam bio na pozajmici, vraćam se u London i idem na operaciju. Obavim operaciju i tri nedelje sam na štakama. Treba neko da mi pomogne. Sadašnja supruga, tadašnja devojka, nije bila u prilici da dođe. Ko će me voziti, šta ću, kako ću? Kaže tim menadžer „Ideš kod mene u stan, moja devojka i ja ćemo ti pomagati“. Ja kao „Ok, idem gde god me stavite“ – rekao je Delač, a onda ga je Bane „presekao“:

- Kaže Bane „Ne, ide kod mene“. On ima četvoro dece. Kaže „Ide kod mene, imamo mi sobu, tamo će spavati. Imamo sve, ja ću mu pomoći, tu je moja žena, svi će pomoći“. A što, da li je morao to da kaže? Mogao je da kažem da me pošalju tamo negde. On je imao svoje utakmice, to je bilo usred sezone. Čovek mi donosi da jedem, stavljaju mi led jer posle operacije ukrštenih ligamenata mora da se hladi, doneo sto za masažu, stavio mi sve… Fenomenalno – ispričao je Delač.

Delač sada već pet i po godina brani za danski Horsens, nakon što je pre toga bio u Muskronu, Sarajevu, Arlu, Interu iz Zaprešića, Vitoriji Gimaraeš, Vojvodini…

