BELGRADE MUSIC WEEK: Dara predstavnica Bugarske nastupom zapalila Beograd (FOTO)

BELGRADE Music Week nastavio je u velikom stilu.

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Večeras je na ovom festivalu svoj nastup imala i pobednica na ovogodišnjoj 70. Pesmi Evrovizije Dara.

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Euforija je počela mnogo pre prvih tonova. Fanovi su satima čekali da je vide i uživali u njenim hitovima.

Foto: Novosti

Atmosferu su potom do usijanja doveli 2SOMA i folk zvezda Dragan Kojić Keba, gde su otpevali hit "Mega, giga, ultra".