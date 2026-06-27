BELGRADE MUSIC WEEK: Dara predstavnica Bugarske nastupom zapalila Beograd (FOTO)
BELGRADE Music Week nastavio je u velikom stilu.
Večeras je na ovom festivalu svoj nastup imala i pobednica na ovogodišnjoj 70. Pesmi Evrovizije Dara.
Euforija je počela mnogo pre prvih tonova. Fanovi su satima čekali da je vide i uživali u njenim hitovima.
Atmosferu su potom do usijanja doveli 2SOMA i folk zvezda Dragan Kojić Keba, gde su otpevali hit "Mega, giga, ultra".
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