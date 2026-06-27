Poznati

BELGRADE MUSIC WEEK: Dara predstavnica Bugarske nastupom zapalila Beograd (FOTO)

Д. Цакић

27. 06. 2026. u 23:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

BELGRADE Music Week nastavio je u velikom stilu.

BELGRADE MUSIC WEEK: Дара представница Бугарске наступом запалила Београд (ФОТО)

Foto: Novosti

Večeras je na ovom festivalu svoj nastup imala i pobednica na ovogodišnjoj 70. Pesmi Evrovizije Dara.

Foto: Novosti

Euforija je počela mnogo pre prvih tonova. Fanovi su satima čekali da je vide i uživali u njenim hitovima.

Foto: Novosti

Atmosferu su potom do usijanja doveli 2SOMA i folk zvezda Dragan Kojić Keba, gde su otpevali hit "Mega, giga, ultra".

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum
Svet

0 10

UDARNO: Zelenski tvrdi da je Lukašenko prihvatio ultimatum

KOMUNIKACIONA oprema za koju Ukrajina tvrdi da je pomagala u podršci ruskim napadima dronova sa teritorije Belorusije prestala je da radi, rekao je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski novinarima danas, nekoliko dana nakon što je izdao ultimatum beloruskom predsedniku Aleksandru Lukašenku.

24. 06. 2026. u 18:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠIPTARI PONIŽAVAJU SRBE NA VIDOVDAN: Upustvo terorista našem narodu kako da se ponaša u svojoj zemlji (FOTO)

ŠIPTARI PONIŽAVAJU SRBE NA VIDOVDAN: Upustvo terorista našem narodu kako da se ponaša u svojoj zemlji (FOTO)