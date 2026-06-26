ZALUDEO ŽENE ŠIROM REGIONA: Pevaču nije odolela ni Rozga, a evo šta kaže o Jakovu (FOTO)

JOSIPA Drinovca publika je prvi put upoznala još kao dečaka u muzičkom takmičenju, a danas ga mnogiveć nazivaju „novim Čolom".

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Ipak, dok mu popularnost raste iz dana u dan, on ostaje čvrsto na zemlji, fokusiran na muziku i priče koje želi da ispriča kroz svoje pesme. Josip Drinovac nedavno je objavio svoj prvenac „Dva neba“, pesmu na koju je čekaogodinama. Kaže da je o tom trenutku maštao toliko dugo da mu je sada teško da poveruje da se zaista dogodio.

- Ceo život sam nekako priželjkivao taj dan kada će izaći moja prva pesma. Sada, kadaje konačno objavljena, još nisam potpuno svestan šta se događa. Ljudi mi pišu, pesmase sluša, reakcije su predivne i baš sam srećan što smo uradili dobru stvar - kaže Josip.

Posebno ga raduje činjenica da je publika pesmu prihvatila još pre zvaničnog objavljivanja.Delove je izvodio na nastupima, a ljudi su već pevali stihove.

- To je možda i najveća potvrda da pesma ima vrednost. Kada publika peva nešto štojoš nije ni izašlo, onda znate da ste pogodili emociju.

Za Josipa muzika nikada nije bila samo posao. U stvaranju „Dva neba“ učestvovao je i kaoautor i kao muzičar, pa nije slučajno što u pesmi ima mnogo njegovih ličnih iskustava.

Ne krije da inspiraciju crpi iz sopstvenog života i da ne vidi sebe u pesmama koje ne osećaiskreno.

- Ne mogu da radim nešto što nije moja priča. Svaka situacija kroz koju prođem ostavineki trag i upravo iz toga nastaju melodije i tekstovi. Verujem da će i sve budućepesme nositi deo mene.

Jedan od trenutaka koji mu je obeležio dosadašnju karijeru bio je nastup sa Jelenom Rozgom.

Ono što je nekada bila dečačka želja, danas je postalo stvarnost.

- Na bini mi je sve delovalo potpuno prirodno. Kao da se poznajemo sto godina. Poredmene je bila Jelena Rozga, publika je pevala i imao sam osećaj da je sve baš onakokako treba da bude. Tek sutradan sam shvatio da sam zapravo nastupao sa jednim odnajvećih ženskih imena regionalne scene - ističe Josip.