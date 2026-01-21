PRVI ČAS I OSMEH KOJI GOVORI SVE: Maja Berović na odmoru u Australiji zaigrala tenis (FOTO)
MUZIČKA zvezda Maja Berović boravi na odmoru u Australiji, gde je, pored obilaska znamenitosti i uživanja u letnjoj atmosferi, našla vreme i za sport.
Tokom boravka u Sidneju, Maja je odlučila da napravi mali iskorak iz uobičajene rutine i okuša se u tenisu, i to na jednom od poznatih teniskih terena u ovom gradu.
- Ovo mi je prvi čas tenisa i moram da priznam da sam se baš lepo zabavila. Nisam očekivala da će mi toliko prijati, ali Sidnej ima neku posebnu energiju koja vas tera da probate nešto novo - rekla je Maja za „Večernje novosti“ sa lica mesta, ne krijući dobro raspoloženje.
Čini se da je odmor u Australiji bio savršena uvodna stanica za novu, još dinamičniju fazu u karijeri jedne od najpopularnijih pevačica na regionalnoj sceni.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
OVA MAČKA DO MENE: Emir Đulović hit Džeja Ramadanovskog "prebacio" u novo ruho (FOTO)
21. 01. 2026. u 18:40
40 GODINA KARIJERE: Mira Škorić o susretu sa svojom publikom (FOTO)
21. 01. 2026. u 18:10
SANDRA REŠIĆ ZA "NOVOSTI": Puno emocija je bilo preko okeana (FOTO)
21. 01. 2026. u 17:40
IDEJA ZA „UBISTVO U ORIJENT EKSPRESU “ ROĐENA U SRBIJI: 50 godina od smrti Agate Kristi - "kraljice zločina"
KADA je Agata Kristi dvadesetih godina prošlog veka sela u legendarni Orijent ekspres, nije mogla ni da sluti da će joj upravo taj voz, njegovi putnici i predeli kroz koje je prolazio, podariti jednu od najslavnijih priča u istoriji književnosti.
21. 01. 2026. u 16:48
TRAMP SAOPŠTIO UDARNU VEST O GRENLANDU U DAVOSU
PREDSEDNIK SAD Donald Tramp rekao je da neće koristiti silu protiv Grenlanda.
21. 01. 2026. u 15:13
MIRA ADANjA POLAK PRODALA SVU IMOVINU Nije ostalo ništa: "Sve što je moglo da se proda, prodala sam..."
PRIVATNOST nikada nije delila sa širokim auditorijumom...
20. 01. 2026. u 09:05
Komentari (0)