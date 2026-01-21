Poznati

PRVI ČAS I OSMEH KOJI GOVORI SVE: Maja Berović na odmoru u Australiji zaigrala tenis (FOTO)

Dušan Cakić

21. 01. 2026. u 19:10

MUZIČKA zvezda Maja Berović boravi na odmoru u Australiji, gde je, pored obilaska znamenitosti i uživanja u letnjoj atmosferi, našla vreme i za sport.

Foto: Privatna arhiva

Tokom boravka u Sidneju, Maja je odlučila da napravi mali iskorak iz uobičajene rutine i okuša se u tenisu, i to na jednom od poznatih teniskih terena u ovom gradu.

Foto: Privatna arhiva

Na svom prvom času tenisa, pevačica je pokazala da joj novi izazovi prijaju, a dobra energija i smeh nisu izostali. Bez obzira na to što je reč o prvim koracima u ovom sportu, Maja se odlično zabavila i maksimalno uživala u trenutku.

- Ovo mi je prvi čas tenisa i moram da priznam da sam se baš lepo zabavila. Nisam očekivala da će mi toliko prijati, ali Sidnej ima neku posebnu energiju koja vas tera da probate nešto novo - rekla je Maja za „Večernje novosti“ sa lica mesta, ne krijući dobro raspoloženje.

Foto: Privatna arhiva

Nakon kratkog odmora i punjenja baterija na dalekom kontinentu, pevačicu očekuje povratak radnim obavezama. Maja će imati brojne nastupe i druženja sa publikom, a paralelno radi i na novim pesmama koje će, kako najavljuje, uskoro ugledati svetlost dana.

Čini se da je odmor u Australiji bio savršena uvodna stanica za novu, još dinamičniju fazu u karijeri jedne od najpopularnijih pevačica na regionalnoj sceni.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

