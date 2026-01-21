OVA MAČKA DO MENE: Emir Đulović hit DŽeja Ramadanovskog "prebacio" u novo ruho (FOTO)
POPULARNI pevač Emir Đulović obradio je stari veliki hit „Ova mačka do mene“, starijeg pokojnog kolege Džeja Ramadanovskog.
Kaver za ovu pesmu, nastalu 2001. godine na Džejovom albumu „Ludo vino“, Emir je uradio uz dozvolu autora.
Osim vokalnih sposobnosti za ovaj žanr muzike, publika je oduševljena i spotom.
Pevač je za naš list istako zašto je odlučio da baš snimi ovu pesmu.
- Ovo je moja nova priča koja je ispisana stihovima Marine i neka nas podseti na njenu neprolaznu magiju. Džejeve pesme mnogo volim. Drago mi je što sam dobio dozvolu da numeru koju pevam na svojim nastupima, obradim na svoj način i dam joj novo ruho – rekao nam je Emir.
