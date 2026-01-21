Poznati

OVA MAČKA DO MENE: Emir Đulović hit DŽeja Ramadanovskog "prebacio" u novo ruho (FOTO)

Dušan Cakić

21. 01. 2026. u 18:40

POPULARNI pevač Emir Đulović obradio je stari veliki hit „Ova mačka do mene“, starijeg pokojnog kolege Džeja Ramadanovskog.

ОВА МАЧКА ДО МЕНЕ: Емир Ђуловић хит Џеја Рамадановског пребацио у ново рухо (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Kaver za ovu pesmu, nastalu 2001. godine na Džejovom albumu „Ludo vino“, Emir je uradio uz dozvolu autora.

Foto: Privatna arhiva

Osim vokalnih sposobnosti za ovaj žanr muzike, publika je oduševljena i spotom.

Pevač je za naš list istako zašto je odlučio da baš snimi ovu pesmu.

- Ovo je moja nova priča koja je ispisana stihovima Marine i neka nas podseti na njenu neprolaznu magiju. Džejeve pesme mnogo volim. Drago mi je što sam dobio dozvolu da numeru koju pevam na svojim nastupima, obradim na svoj način i dam joj novo ruho – rekao nam je Emir.

 

