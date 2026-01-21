Poznati

40 GODINA KARIJERE: Mira Škorić o susretu sa svojom publikom (FOTO)

Dušan Cakić

21. 01. 2026. u 18:10

FOLK zvezda Mira Škorić zapevaće ponovo svojoj vernoj publici i obeležiti veliki jubilej, 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom koji će se održati 19. novembra ove godine u Plavoj dvorani Sava centra.

40 ГОДИНА КАРИЈЕРЕ: Мира Шкорић о сусрету са својом публиком (ФОТО)

Foto: Real Vibe

Mirine obožavaoce očekuje veče ispunjeno emocijama, hitovima koji su obeležili decenije i vrhunskom produkcijom dostojnom jedne od najznačajnijih pevačica domaće muzičke scene.

- Ovaj koncert biće više od nastupa,  prava muzička retrospektiva i slavlje mog puta koji traje četiri decenije, uz snažnu energiju, autentičnost i emociju koju ću dati te večeri – rekla je Mira za „Novosti“.

Foto: Real Vibe

Folk zvezda će na sceni oživeti svoje najveće pesme, ali i posebne muzičke trenutke koji su obeležili njen bogat i dugotrajan put, a samo neke od numera koje će se čuti te noći su „Manastir“, „Otakči“, „Ne daj me majko“, „Zašto nosiš prsten moj“, „Najbolji prijatelji“, „Još uvek te voli“, „Ti si ko i ja“ i mnoge druge.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

