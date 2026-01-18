Poznati

ČESTITKE PRISTIŽU SA SVIH STRANA: Dragana Mirković proslavlja rođendan na zimovanju (FOTO)

Dušan Cakić

18. 01. 2026. u 14:10

FOLK diva Dragana Mirković danas proslavlja svoj 58. rođendan, a društvene mreže su preplavljene čestitkama i lepim željama.

ЧЕСТИТКЕ ПРИСТИЖУ СА СВИХ СТРАНА: Драгана Мирковић прославља рођендан на зимовању (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Dragana svoj divan dan provodi na odmoru, na zimovanju, na Alpima.

Foto: Privatna arhiva

Muzička zvezda je za „Večernje novosti“ istakla da nije želela da se pravi velika pompa oko svega, te da je želela da ovako važne datume za nju i njihovu porodicu obeleži sa svojim najmilijima.

- Moj rođendan počeo je sa ljudima koje najviše volim, sa svojom porodicom. Bez velike pompe, divan dan provodimo lepo i porodično kako sam i želela, ali sam istovremeno odogovaram i zahvaljujem se na velikom broju čestitki koje pristižu i na tome hvala mnogo svima.

Foto: Privatna arhiva

Oglasili su se i brojni fanovi koji su Dragani poželeli dobro zdravlje i puno sreće u privatnom i poslovnom životu.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
Društvo

0 0

Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO

KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.

18. 01. 2026. u 11:39

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!

RUSIJA JE ZGROŽENA: Velika ruska zvezda ne samo da se javno odrekla Rusije, već je uradila i ovo!