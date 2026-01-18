ČESTITKE PRISTIŽU SA SVIH STRANA: Dragana Mirković proslavlja rođendan na zimovanju (FOTO)
FOLK diva Dragana Mirković danas proslavlja svoj 58. rođendan, a društvene mreže su preplavljene čestitkama i lepim željama.
Dragana svoj divan dan provodi na odmoru, na zimovanju, na Alpima.
Muzička zvezda je za „Večernje novosti“ istakla da nije želela da se pravi velika pompa oko svega, te da je želela da ovako važne datume za nju i njihovu porodicu obeleži sa svojim najmilijima.
- Moj rođendan počeo je sa ljudima koje najviše volim, sa svojom porodicom. Bez velike pompe, divan dan provodimo lepo i porodično kako sam i želela, ali sam istovremeno odogovaram i zahvaljujem se na velikom broju čestitki koje pristižu i na tome hvala mnogo svima.
Oglasili su se i brojni fanovi koji su Dragani poželeli dobro zdravlje i puno sreće u privatnom i poslovnom životu.
