ČESTITKE PRISTIŽU SA SVIH STRANA: Dragana Mirković proslavlja rođendan na zimovanju (FOTO)

FOLK diva Dragana Mirković danas proslavlja svoj 58. rođendan, a društvene mreže su preplavljene čestitkama i lepim željama.

Foto: Privatna arhiva

Dragana svoj divan dan provodi na odmoru, na zimovanju, na Alpima. Foto: Privatna arhiva

Muzička zvezda je za „Večernje novosti“ istakla da nije želela da se pravi velika pompa oko svega, te da je želela da ovako važne datume za nju i njihovu porodicu obeleži sa svojim najmilijima.

- Moj rođendan počeo je sa ljudima koje najviše volim, sa svojom porodicom. Bez velike pompe, divan dan provodimo lepo i porodično kako sam i želela, ali sam istovremeno odogovaram i zahvaljujem se na velikom broju čestitki koje pristižu i na tome hvala mnogo svima.

Oglasili su se i brojni fanovi koji su Dragani poželeli dobro zdravlje i puno sreće u privatnom i poslovnom životu.

