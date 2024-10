BAJA MALI KNINDŽA SPREMA KNJIGU: Sve ću reći

MOJE tezge ne pogađam samo ja, već i moje kolege i prijatelji, rekao je pevač Baja Mali Knindža.

Foto: Instagram

- Moraću ove godine da usporim tempo, nakon dočeka Pravoslavne nove godine ne verujem da će biti mnogo privatnih veselja - kazao je Baja Mali Knindža za TV Pink.

Baja je rekao i da često kolege koje nastupaju sa njim, odu pre nego što on počne da peva.

- Ne znam što to rade, čim ja krenem da pevam, oni odu, ali tu ima mlađih kolega koji me vole i koji me cene - rekao je Baja.

Foto: Instagram

Dodao je da sprema knjigu u kojoj će sve reći

- Malo ko zna da sam ja pevač koji je popunio najviše ukrštenica, a nikada mene nije bilo u ukrštenicama. Mene niko ne pušta na radiju, a svi pevaju moje pesme - kazao je Knindža.