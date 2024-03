U PRAVE RUKE: Snežana Đurišić dobitnica laskavog priznanja (FOTO)

NACIONALNA estradna umetnica Srbije, muzički urednik i članica žirija takmičenja "Zvezde Granda" Snežana Đurišić dobitnica je vredne i prestižne nagrade.

Naime, Snežana je od "Grand produkcije", povodom 25 godina postojanja kuće, dobila Zlatnu plaketu za uspešnu saradnju i izuzetan doprinos razvoju Grand produkcije. Istu je folk zvezda objavila na svom Instagram profilu i podelila radost sa publikom.

Muzička diva će ove jeseni održati dva velika solistička koncerta u Beogradu.

- Radujem se koncertima i druženju sa publikom u dvorani koja nosi tradiciju. To je tek početak, počinjemo sa dva koncerta, ali ako publika bude želela još, biće ih, naravno. Pripreme su polako ali sigurno već počele, a ono što obećavam publici to je sigurno vrhunsko muzičko veče. Biće lepo, ono što mogu da kažem, biće malo drugačije od onoga što je bilo u Sava centru 2019. godine, ali i znam da će se to publici dopasti i da će uživati u muzici, te krećemo sa pripremama - zaključuje Snežana za "Večernje novosti".

