FOLK ZVEZDA Dragan Kojić Keba je u svojoj karijeri otpevao sve, ali je svojevremeno, za potrebe emisije "Tvoje lice zvuči poznato", otišao korak dalje.

Foto: Printskrin TikTok/dragankojickeba

Namazan crno-belom bojom, sa perikom, i u kombinezonu u kom je polugo pevao i igrao, Keba je bio isti Pol Stenli, pevač čuvene grupe "Kiss". Foto: Printskrin TikTok/dragankojickeba

Dragan se tada pojavio sa šminkom na licu (zvezdom preko oka) i zapevao "I was made for loving you baby" i pobedio u toj epizodi "TLZP - a". Foto: Printskrin TikTok/dragankojickeba

Kako bi podsetio svoje fanove na tu imitaciju, Keba je na svom profilu na Tiktoku objavio snimak kako peva čuveni hit legendarne grupe.

U nastavku pogledajte i kako je folk zvezda izgledala na sceni humanitarnog šou programa.

