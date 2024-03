NIJE ME SRAMOTA DA KAŽEM DA SAD NEMAM NOVCA: Evo šta je sve Dragana rekla u trenutku kada je nacija saznala za razvod - "Toni je..."

KAO bomba odjeknula je vest da se naša najpoznatija pevačica Dragana Mirković razvodi nakon 24 godine od Tonija Bijelića.

O detaljima razvoda još nije spremna govoriti u potpunosti, ali je neke informacije ipak podelila sa publikom i to baš u momentu kada je čitava nacija saznala da se razvodi.

- Već dugi period moj odnos s Tonijem nije više ono što je bio, a mi praktično vodimo odvojene živote i tri godine ne živimo pod istim krovom. Usprkos svim nepomirljivim razlikama, zbog dobrobiti svoje porodice i zato što sam tako vaspitana, učinila sam sve da spasim zajednicu koju smo nekada imali. Shvatila sam da veću štetu činim svojim najmilijima ostajući na silu u nečemu što odavno ne funkcioniše nego staviti tačku na naš brak - rekla je pevačica.

Za sebe kaže da je obična i kvalitetna žena upravo zbog svojih razmišljanja i odnosa prema ljudima.

- Imam pravo to reći. Znam da sam kvalitetan čovek. Puno sam proplakala u karijeri i to najviše zbog svog vaspitanja. Sve što me bolelo i činilo srećnom dovelo je do toga da ljudi za mene kažu da čvrsto stojim na zemlji. Uvek sam birala teži put, a da nisam, možda bih bila uspešnija.

Dragana je na folk sceni od ‘80-ih pa je uz Lepu Brena bila najveća zvezda. Ipak, devedesete su joj teško pale.

- To je bio pakao svima nama. Nije bilo lako ostati neobeležena i ne pripadati nikome. Znam koliko sam se borila za to. Volim ljude. Imam prijatelje u Bosni i Hrvatskoj. Da sam se opredelila za bilo koga, ne bih mogla da im pogledam u oči. Bilo je teško. Od 1991. do 2000. godine dok nisam otišla, stvarno mi nije bilo lako - govori Dragana.

Godine 1999. upoznala je Tonija Bijelića te se preselila u Beč.

- Bila sam vrlo hrabra i neviđeno sam rizikovala. Niko mi ništa nije uradio u Srbiji, nisu čak ni javno rekli: ‘Zašto za njega, a ne za nekog drugog?’. Zbog toga sam ponosna na ljude u Srbiji. Nisu mi zamerili što je on iz Hrvatske, više su mi to u inostranstvu zamerili. Sve sam ostavila. Došla sam s mišlju da se nikad više neću baviti muzikom. Trebao mi je beg od svega što me okruživalo. Imala sam potrebu pobeći - bila je iskrena Dragana.

NISAM HTELA BOGATAŠA

Toni, rodom iz Bosne i Hercegovine, bio je njena prilika za beg.

- Toni je bio normalan čovek. To mi je bilo potrebno, to i da osnujem porodicu. To sam tražila, a za ostalo sam znala da ću moći. Uvek sam sve sama mogla. On je bio lep momak, vozio moćan auto, kao i svi ovde (Beč). Nema stan, OK, zaradićemo ga. Cela estrada zna koliko sam radila u braku, ali to sam i htela. Mogla sam se udati za bogataša da ne radim ništa, ali to me nije privlačilo. Ja sam bila ta ‘lokomotiva’, kako me zove moja ekipa. On je umeo pratiti me i zajedno smo mnogo toga napravili, ali rizikovala sam puno - kaže Dragana.

Za Tonija se udala 2000. godine. On je živeo u momačkom unajmljenom stanu od 50 kvadrata. Dragana je živela u jednoj od najvećih i najlepših kuća u Beogradu.

Imala sam 32 godine. Htela sam decu i nekoga ko nije s estrade. Nisam ni puno birala. Pokazalo se da nisam pogrešila, bez obzira na sve što je bilo i što će biti. Zadovoljna sam, imam dvoje divne deece. I dalje radim kao da nemam ništa jer smatram da čoveek treba raditi, a u ovom trenutku radim da bih drugima pomogla.

Ceo prihod od koncerta u Zagrebu Dragana donira dečjem domu, a produkciju cele turneje plaća sama. Kako je otkrila, dečjem domu daće 20.000 evra, a na humanitarnu akciju odlučila se pre dve godine.

- Nije me sramota reći da ja sad nemam novca. Takvo je vreme. Moj posao je pošten. Nemam pomoć ni od koga, sve ovo što vidite oko koncerata to sam samo ja, ali ja to tako želim. Čoveku nekad treba težak period, mene nitko na ovo nije terao. Nije bitno imam li novca. Trenutno ga nemam, sve je otišlo na turneju i humanitarne koncerte - rekla je pevačica.

