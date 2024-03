"KRIVA SAM ŠTO NISAM TA NEKA DRUGA": Reči Dragane Mirković slutile da je došlo do razvoda (VIDEO)

OD KADA je u utorak objavila da je podnela zahtev za razvod braka od svog supruga Tonija Bijelića, život Dragane Mirković postao je tema brojnih spekulacija, ali su istovremeno i neke stvari iz prošlosti dobile novi kontekst.

Foto: Damir Dervišagić

Između ostalog, postalo je jasno da je istina najbolje skrivena kada se nalazi pred svačijim očima, a dokaz za to bila je pesma „Kriva“, koju je regionalna muzička zvezda objavila krajem prošle godine. U vreme kada je, po Draganinom priznanju, njen brak bio već uveliko u krizi, ona je odlučila da snimi pesmu koja je stilski bila značajno drugačija od onoga što je prethodno radila. Međutim, ono što je najindikativnije je da reči pesme koju su radili Coby, Bojana Vuntuširević i srpska predstavnica na Evroviziji Teja Dora, potpuno opisuju udaljenost koju je u tom trenetku osećala od svog životnog partnera.

- Sa mnom živiš, sa mnom gradiš dom, a ustvari sve radiš po svom... Ja sam kriva. Kažeš, hoćeš da se smiriš, nije ti to, to, a ustvari sve radiš po svom... Ja sam kriva. Kriva što se lomim za ovu ljubav, kriva što se bojim gde si do jutra, kriva što postojim, a nisam luda, kriva sam što nisam ta neka druga. Hladna zima, a bila je vatra, dala sam ti krila, više nisam takva... Ja sam kriva. Idi dok si živa, rekla mi je majka, ne znam ni ja, valjda biću jaka... Ja sam kriva – reči su koje danas odzvanjaju mnogo drugačije.

