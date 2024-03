DRAGANA I TONI STEKLI MILIONE EVRA A OVAKO IZGLEDA NJENA RODNA KUĆA U KASIDOLU: Dok svi bruje o razvodu, evo šta su pričale komšije

DRAGANA MIRKOVIĆ juče je iznenadila ceo region svojim zvaničnim saopštenjem da se posle više od 24 godine braka razvodi od biznismena Tonija Bijelića.

Foto: Damir Dervišagić

Kako je ispričala, oni tri godine ne žive zajedno, a u međuvremenu se saznalo da Toni boravi sa ljubavnicom u Nemačkoj, dok Dragana živi sa decom u dvorcu u Beču.

Foto: ATA images

Iako već decenijama živi u Austriji, gde osim vile ima i dvorac, ona je novac uložila i u imanje na kojem joj žive roditelji. Podigla im je jednospratnu kuću, koja važi za jednu od najlepših u selu, a u lepo sređenom dvorištu nalazi se još jedna prizemna starija nekretnina.

Dragana je, inače, jedna od omiljenih stanovnica ovog sela. Komšije su izuzetno ponosne na nju. Oni ističu da je Mirkovićeva ostala ona ista Dragana kao s početka karijere.

Foto: Printskrin Instagram/dragana_mirkovic

- Naše luče, osim kad ima obaveza u Požarevcu, uvek je tu kod nas, u svom Kasidolu. Normalno priča, kao ja sa vama. Preljubazna je. Dođe kolima kod nas, ovde sa majkom Jelicom, kupi šta joj treba i ide dalje. Stalno ide u obilazak familije, ovde u selu, kad dođe u Srbiju, pa kupuje kod nas poklone, pića i ostalo. Baš je bila za Svetog Iliju, pa dva dana posle toga, pa opet posle dva dana. Ekstra je, ja nemam šta loše da kažem za nju, kao ni bilo ko ovde u selu. Ostavi i bakšiš redovno. Kad bi sve pevačice bile kao ona, a ne da se sad srame odakle su potekle, gde bi nam kraj bio - rekla je ljubazna prodavačica u seoskoj prodavnici, koja se nalazi tik pored Draganine osnovne škole.

Jedna starija žena je ispričala zanimljivu anegdotu sa početka Draganine karijere.

- Naša Dragana je još kao mlada nepoznata pevačica, koja je tek počinjala karijeru, jednom prilikom putovala iz Crne Gore, sa mora, autobusom za Srbiju. Međutim, u tom autobusu nije bilo više mesta, bio je prepun. Tada je Dragana rekla vozaču: "Ja sam pevačica Dragana Mirković i ja moram da stignem na zakazan nastup. Molim vas, primite me, ako treba, i u gepeku ću da sedim, samo da stignem". Vozač se bio sažalio na nju, pričao mi je posle: "Kako da je ne primim, bila je malo čupavo derište, šta ću, pustio sam je". I tako je Dragana presedela ceo put od Crne Gore do Beograda na prednjem stepeništu autobusa. Eto, koliko je bila skromna, a takva je ostala i do danas - ispričala je ova Kasidolka.

(KURIR)

